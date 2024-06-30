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Polis Günü nedeniyle törenler düzenlendi

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Polis Günü nedeniyle törenler düzenlendi
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Polis Günü nedeniyle Polis Genel Müdürlüğü bugün törenler düzenledi.
Polis Genel Müdürü Kasım Kuni saat 9.00’da Lefkoşa Atatürk Anıtı’na, ardından Dr. Fazıl Küçük Anıtı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabrine çelenk koydu.
 
 
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