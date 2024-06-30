Okur ailesi çınarına ağlıyor

Gönyeli sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gönyeli'nin sevilen ailelerinden Okur ailesinin çınarı Sevim Okur dün vefat etti.
Okur'un cenazesi bugün Gönyeli Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Gönyeli Kabristanlığı'na defnedilecek.
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