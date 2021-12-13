'Özgürgün’e ‘başımızın üstünde yerin var’ dedik”

UBP Genel Başkanı, Başbakan Sucuoğlu, Özgürgün’ü davet ettik, “Başımızın üstünde yerin var dedik” ama orada yeni bir hayat kurdu” dedi





UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Hüseyin Beyi davet ettik ama orada (İstanbul’da) yeni bir hayat kurdu” diyerek Hüseyin Özgürgün’ün kontenjan adayları arasında olma ihtimalinin zayıf olduğu mesajını verdi.

Lefkoşa’da toplam 4 kontenjan Kontenjan adaylarının isimleri konusunda bilgi vermeyen Sucuoğlu, kontenjan adayları konusunda şu bilgiyi paylaştı:

“Kendim de dahil olmak üzere kontenjan hakkım 10’dur. Bunu Lefkoşa’da ben + 3 arkadaş, Mağusa’da 2, Girne 2, İskele 1, Güzelyurt’ta da 1.. Zaten Lefke’den kontenjan yok.

Partinin eski Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün adaylığı konusundaki soruyu yanıtlayan Başkan Sucuoğlu şöyle konuştu:

“Hüseyin Bey ile konuşuyoruz. Ama son 3-5 gündür görüşemedim. Bana Hüseyin Bey’in çok yakını bir arkadaştan bana gelen bildi ki biz kendisini davet ettik ama orada kendisi yeni bir hayat kurmuş durumdadır. Dolayısıyla alabildiğim bilgi ikinci ağızdan böyle bir düşüncesi olmadığına yöneliktir. Biz davet ettik, “Başımızın üstünde yerin var dedik” ama UBP’ye geçmişte olduğu gibi elinden gelen her türlü yardımı yapacağına yönelik ifadesi oldu. Bu konuya bugünden sonra yeniden kendisiyle konuşacağım” “Nehirler denize akar, o denizde UBP’dir” “Ulusal Birlik Partisi bir denizdir, dereler nehirler denize akar, o denizde UBP’dir” dedi.

Partide büyük bir motivasyon ve birlik olduğunu kaydeden Başbakan Faiz Sucuoğlu, kısa süre önce hükümete geldiklerini ve muhalefet partileriyle olan gerginliğin sona erdiğini söyledi. Geçici hükümet döneminde tek bir istihdam yapılmayacak sözünü verdiklerini ve buna uyduklarını anlatan Sucuoğlu, “Meclis’teki gerginliği sona erdirdik”

