banner583
banner753
9 0
En çok oy Akansoy’a
En çok oy Akansoy’a
50 0
 
Karadağ’a lider döndüler
Karadağ’a lider döndüler
21 0
Max Verstappen dünya şampiyonu
Max Verstappen dünya şampiyonu
12 0
Dörtyol kaçtı, Gençler Birliği yakaladı
Dörtyol kaçtı, Gençler Birliği yakaladı
80 0
Belediye başkanı, kar yağmasını yasakladı
Belediye başkanı, kar yağmasını yasakladı
95 0
Hamile ablasının kafasını kesip selfie çekti
Hamile ablasının kafasını kesip selfie çekti
5.8B 0
banner661
banner726

Döviz'in ateşi yine fırladı

banner476

banner714
Döviz'in ateşi yine fırladı
banner721

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kritik faiz kararını açıklayacağı yeni haftaya dolar kuru yatay seyirde 13,8741 seviyesinden başlayan kur devam eden yükselişlerle 14 TL'yi aştı.

KKTC serbest piyasasında saat  11.45 itibarıyla Dolar/TL 14,55’ten, Euro/TL 16,40’tan, Sterlin/TL 19,20’den işlemgörüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayı faiz kararını 16 Aralık perşembe günü açıklayacak. TCMB'nin bir önceki PPK metninde aralık ayındaki faiz indirimi için sınırlı bir alanın kaldığı ifadesi yer almıştı.

Bu hafta TCMB başta olmak üzere küresel merkez bankaları piyasaların odağında olacak. Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Fed bu hafta faiz kararlarını açıklayacak. Faiz kararının yanında varlık alımlarının azaltımına ilişkin açıklamalar da dikkatle izlenecek.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.