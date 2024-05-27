Otellerdeki dolulukta beş yılın zirvesi

Turizm Planlama Dairesi’nin verilerine göre yılın ilk 3 ayında turistik konaklama tesislerinin ortalama doluluk oranı 2019-2024 periyodunun en yüksek noktasına çıktı

Ocak-Mart döneminde otellerin ortalama doluluk oranı %33.7 düzeyinde gerçekleşti. 2023 yılının aynı döneminde ortalama doluluk %27.4; 2022’de %20.6; 2021’de %2.8; 2020’de %26.4 ve 2019’da da %32.7 seviyesinde idi.

Veriler, Mart ayının doluluk oranını %37.2 düzeyinde gösterirken,

geçen yılın aynı ayına göre %12.7’lik (4.2 puan) bir artış söz konusu. 2024’te doluluk oranları Ocak ayında %28.7; Şubat ayında da %35.1 geçen yılın aynı aylarına ciddi fark atmıştı. Turizm Bakanlığı verileri, 2024’ün

birinci çeyreğinde ortalama doluluk oranının ise geçen yıla kıyasla %23 (6.3 puan) oranında arttığına işaret ediyor.

Veriler ayrıca, 2024’te yakalanan doluluk oranının 2015-2024 periyodundaki son 10 yılın en yüksek 3’üncü rakamı olduğunu gösteriyor. Ocak-Mart aylarındaki doluluk sadece 2017’deki %42.7’lik ve 2018’deki %41.4’lik rakamların altında kaldı. Geçen yıl 2019 rakamlarına yanaşamayan doluluk

oranının bu yıl 2019’u aşması turizm sektörü temsilcilerine umut verdi.

