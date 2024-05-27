Kapalı Maraş’a ilişkin aydınlatma girişimleri

Söz konusu ziyaret kararı, Kapalı Maraş’ın eski sakinlerine (Kıbrıslı Rumlara) iadesini öngören Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi kararı temelinde alındı.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Eski Genel Müdürü Taner Derviş, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Maraş Raportörü Piero Fassino, Kapalı Maraş konusunda mektup gönderdi.
Taner Derviş, Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından, uluslararası platformlarda, Kapalı Maraş ile ilgili yapılan girişimler karşısında, siyasi iradenin yetersiz ve zayıf kamış olması nedeniyle, Maraş konusunun sivil insiyatif ile değerlendirilmesinin zorunlu ve gerekli olduğunu vurguladı.
Taner Derviş, "2003 yılında başlatılan tanıtım faaliyetleri kapsamında, Kıbrıs Vakıflar İdaresinin hukuki statüsü ile Kapalı Maraş’taki mülkiyet ve tazminat hakları konusunda, BM Genel Sekreteri, ABD Başkanı, Rusya Federasyonu Başkanı, AB Dönem Başkanları ve AB organları Kıbrıs Türk Halkının mülkiyet hakları konusunda aydınlatılmış; Ayrıca, 2015 yılında İngiltere’de mukim Kıbrıs Türk Derneklerinin organizasyonu çerçevesinde İngiltere Parlamentosu ile Londra Üniversitesinde “Vakıflar İdaresinin Kapalı Maraş’taki Mülkiyet ve Tazminat Hakları” konulu konferanslar düzenlenmiştir" ifadelerini kullandı.
Taner Derviş'in Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Maraş Raportörü Piero Fassino’ya gönderdiği mektup şöyle:
Raportöre gönderilen tanıtım amaçlı mektupta yer alan konular altı başlık altında aşağıda özetlenmektedir.
- Kapalı Maraş’ın ada genelinde geçerli Kıbrıs Yasalarına aykırı bir şekilde Kıbrıs’lı Rumlar tarafından işgal edildiği izah edilmektedir
1974 Yılı İtibarı ile Kapalı Maraş İşgalciler Tablosu
|
İŞGALCİLER
|
İŞGAL EDİLMİŞ EMLAK VE TAPU KAYITLARI
|Kayıt
|Dönüm
|Evlek
|Ayak Kare
|Kıbrıs’lı Rum Şahıslar
|5,877
|3,362
|1
|2,127
|Genel Kullanım Alanları
|787
|1
|3,369
|Merkezi Hükümet
|74
|166
|2
|3,307
|Kıbrıs’lı Rumlara ait Şirketler
|165
|125
|1
|666
|İngiliz Savunma Bakanlığı
|8
|91
|1
|24
|Rum Okul Komisyonları
|11
|40
|2
|2,986
|Kıbrıs Rum Kilisesi
|37
|33
|0
|784
|Maraş Belediyesi
|7
|22
|0
|1,534
|Kamu Kuruluşları
|7
|4
|1
|3,212
|Yabancı uyruklu şahıslar
|33
|2
|1
|1,821
|Kıbrıs’lı Türk şahıslar
|5
|0
|2
|1,618
|TOPLAM
|6,224
|4,636
|1
|3,448
Vakıf hükümlerinin 1571 yılından günümüze kadar Kıbrıs hukuk sisteminde geçerliliğini koruduğuna vurgu yapılmaktadır.
Mülkiyet hakkının dayandığı hukuki zemin üzerinde durulmakta, bu bağlamda vakıf hükümlerinin 1571 yılından itibaren Kıbrıs hukuk sisteminde özel statü ile yer aldığı ve 1960 Anayasası ile tanındığı; Anayasal ve yasal düzeyde tanınmış hükümlere göre vakıfların hiçbir şekilde ortadan kaldırılamayacağı, içeriklerinin ve statülerinin değiştirilemeyeceği, hiçbir şart altında elden çıkarılamayacağı; Vakıflara el konulamayacağı, sonsuza dek yaşatılacakları, ve işgal edilmiş vakıfların tazminat ödemeleri ile birlikte iade edilmeleri gerektiği; Vakıf hükümlerinin Sömürge dönemi mahkeme kararları ile de teyit edildiği hususlarında bilgi verilmektedir.
- Hukuk kurallarına aykırı bir şekilde gaspedilmiş Vakıf emlaktan kaynaklanan tazminat hakkımıza dikkat çekilmektedir
- Kapalı Maraş’ın Vakıflar İdaresi tarafından geliştirilecek masterplan çerçevesinde inşa edilmesi üzerinde durulmaktadır
- Kapalı Maraş İle İlgili Güvenlik Konseyinin 550 (1984) sayılı kararı değerlendirilerek mülkiyette hukukun üstünlüğü ilkesine vurgu yapılmaktadır
Bu bölümde, mülkiyet hakkı ile ilgili olarak hukukun üstünlüğü ilkesine dikkat çekilmektedir.
- Sonuç bölümünde, Vakıflar İdaresinin mal sahibi sıfatıyla Kapalı Maraşı tasarrufuna alma hakkına sahip olduğu brlirtilmektedir.
Hukuki kurallar ve hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde, Vakıflar İdaresinin, Kapalı Maraşın asli mal sahibi sıfatıyla Kapalı Maraş bölgesindeki mülkiyet ve tazminat haklarını kullanmak üzere gerekli adımları atma hakkına sahip olduğu vurgulanmaktadır.