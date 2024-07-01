Ortalık savaş alanına döndü

Mağusa'da aşırı alkollü araç sürücüsü, süratli şekilde seyrederken yoldan çıktı, önce çöp bidonuna, ardından da park halinde bulunan üç araca birden çarptı

Gazimağusa'da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde önceki gece meydana gelen trafik kazasında 4 araç maddi hasara uğradı.

Kaza saat 23:30 sıralarında meydana geldi.

27 yaşındaki Alperen Yaşar, 211 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HR 078 plakalı araç ile Anıt çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada Ercantan Apartmanı önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve yol kenarında bulunan plastik çöp bidonuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan çöp bidonu ise, toprak alan içerisinde park halinde bulunan HS 834 plakalı aracın sol yan kısmına çarptı.

Çarpmadan sonra kontrolsüzce ileriye doğru savrulan HR 078 plakalı araç ise, toprak alan içerisinde park halinde bulunan HC 914 plakalı araca çarptıktan sonra havalanarak, yine park halinde bulunan KF 044 ile HZ 072 plakalı araçlara ve palmiye ağacına da çarpıp düştü.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. HR 078 plakalı araç sürücüsü Alperen Yaşar tutuklandı.

