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KKTC DAAK AFAD eğitimine katılmak üzere Ankara’da

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KKTC Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği (DAAK), Ankara’da Depremde Arama ve Kurtarma Eğitimine katılıyor.

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KKTC DAAK AFAD eğitimine katılmak üzere Ankara’da
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DAAK’tan verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığıyla (AFAD) yapılan protokole istinaden, KKTC DAAK’tan 18 kişilik bir ekip, AFAD tarafından düzenlenen Depremde Arama ve Kurtarma Eğitimine katılmak üzere Ankara’ya gitti.
 
Ekip, eğitimin ardından yapılacak tatbikat sonrasında sınav değerlendirmesine tabi tutulacak.
Eğitimlerle ilgili bilgilendirmenin sosyal medya üzerinden yapılacağı kaydedildi.
 
KKTC DAAK ile AFAD’ın eğitim ve tatbikatının bir ilk olacağı da kaydedildi. KKTC DAAK Ankara’da ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti. Ekip, Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezinde (AFAD Eğitim Merkezi) kalıyor.
 
DAAK’ın, KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen Depremlerde Hareket Tarzları ve Arama Kurtarma Eğitimi, İntergaz tarafından organize edilen Yangın Güvenliği ve Yangınlarda Hareket Tarzları Eğitimi, Savox Delsar Akustik Dinleme Cihazı Eğitimi, İHA 1 Pilotu Eğitimi, Uluslararası ve 193 ülkede geçerli EFR Acil İlk ve İkincil Yardım Eğitimine katıldığı belirtildi.
 
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