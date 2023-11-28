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“Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları” konulu eğitim düzenlendi

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“Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları” konulu eğitim düzenlendi
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin ve Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliğinin katkılarıyla, “Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları” konulu eğitim düzenlendi.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, üreticilerin ve teknik personelin katıldığı eğitim, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne bağlı Organik Tarım Daire Başkanlığı ve İyi Tarım Uygulamaları Daire Başkanlığı uzman eğitmenleri tarafında verildi.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, yaptığı konuşmasında, Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamalarının ülke tarımı için hayati önem taşımakta olduğuna işaret etti.
Bakan Çavuş, uzman eğitmenlere plaket, katılımcılara da sertifika taktim etti.
 
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