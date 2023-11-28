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“Zeybekköy Şebeke Yenileme ve Düzenleme Projesi” ile ilgili protokol imzaladı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı “Zeybekköy Şebeke Yenileme ve Düzenleme Projesi” ile ilgili protokol imzaladı.

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“Zeybekköy Şebeke Yenileme ve Düzenleme Projesi” ile ilgili protokol imzaladı
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Protokole, Tarım ve Doğal Kaynakları Bakanı Hüseyin Çavuş, Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki ve Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu imza koydu.
 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, ekonomik ve teknik ömrünü yitiren Zeybekköy köyü içme ve kullanım suyu şebekesinin sürekli tıkanan galvanize ve PVC boruların yarattığı su sorunlarının ortadan kaldırılması, kayıp ve kaçakların en az düzeye getirilmesi, şebekeye, sağlıklı ve düzenli su verilebilmesi amacıyla Su İşleri Dairesi teknik personelleri tarafından projelendirildiğini kaydetti.
 
Gerçekleştirilecek proje ile kayıp-kaçak oranının en yüksek olduğu Belediyelerden biri olan Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’nin bir bölgesinin kayıp kaçak oranının en az düzeye çekilerek su tüketiminin kontrol altına alınacağını vurgulayan Çavuş, Su İşleri Dairesi ile Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi arasında imzalanan iş birliği protokolünün proje aplikasyonu çalışmalarını SİD-Belediye iş birliği ile başlatıldığını kaydetti.
 
Projede, 1670 metre çeşitli çapta boru ve bağlantı malzemesi kullanılacağını dile getiren Çavuş, malzemenin Su İşleri Dairesi tarafından temin edileceğini belirtti.
 
Su İşleri Dairesi’nin teknik personellerinin vereceği teknik destek ve kontrolörlüğünde projenin uygulanacağını kaydeden Çavuş, böylece uzun yıllardır yaşanan bir sorunun daha tarihe karışacağını vurguladı.  
 
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