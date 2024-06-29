"Öncelik, refah seviyesinin yükseltilmesi"

Bakan Işıkhan, Kıbrıs Türk halkının refah seviyesinin yükseltilmesinin öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nu ziyaret etti.

Gardiyanoğlu konuşmasında aldıkları tedbirler doğrultusunda iş kazaları ve ölümlü iş kazalarında ciddi düşüşler yaşanmasını sağladıklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, her alanda işbirliğinin gelişmesi için yoğun çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, “KKTC’nin tanınması ve uluslararası toplumda hak ettiği yere gelmesi en büyük arzumuzdur. Kıbrıs meselesi milli davamızdır” dedi.

Kıbrıs Türk halkının refah seviyesinin yükseltilmesinin öncelikli hedefleri olduğunu belirten Işıkhan, Kıbrıs’ta barışın Mutlu Barış Harekatı ile sağlandığını, harekatın 50. yılı kutlamalarının tüm bunları hatırlama ve dünyaya hatırlatmak için bir fırsat olduğunu ifade etti.

Işıkhan, Türkiye’nin garantör ve anavatan olarak KKTC’nin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

Bakanlıklar arası işbirliğini somut ve sonuç odaklı sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Işıkhan, yürürlükteki Sosyal Güvenlik Anlaşması, Bakanlıklar Arası İşbirliği Anlaşması, İş Gücü Anlaşmalarının bu işbirliğinin temel unsurları olduğunu kaydetti.

