Polisin ek mesailerine artış geliyor

Başbakan Üstel, polisin ek mesai ödemelerinde iyileştirme yoluna gideceklerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Polis örgütünün 60'ıncı kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ve heyetini kabul etti. Töre kabulde, polisin eksikliklerinin giderilmesi için Meclis olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını vurguladı.Polis örgütünün köklü geçmişi ve birikimi ile Kıbrıs Türk halkının can ve mal güvenliğini koruduğunu belirten Töre, ülkede statüsüne bakılmadan herkesin polisin verdiği hizmetten yararlandığını söyledi ve polisin gayretlerinden memnuniyet duyulduğunu vurguladı.Polisin eksiklerinin giderilmesi için de ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Başkan Töre, hükümetin ve Maliye Bakanlığı’nın bu noktada çalışmalar yürüttüğünü anımsatarak polisin göz bebekleri olduğunu kaydetti.Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ise konuşmasında, Polis teşkilatının halkın can ve mal güvenliğini korumak adına görevinin başında olduğunu vurguladı. Kuni, tüm eksikliklere rağmen görevlerini yerine getirmeye devam ettiklerini belirtti.ÜSTELBaşbakan Ünal Üstel de, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ve heyetini kabul etti.Üstel, hem yasalarla hem de araç gereciyle daha güçlü, aktif ve dijital koşullara uygun bir PGM için taleplere cevap vermeye devam edeceklerini söyledi.“Bizler için ana unsur insanımızın güvenliğidir” diyen Başbakan Üstel, trafikte alkol testinin yanı sıra uyuşturucu testlerinin de yapılabilmesi için çalışmaları başlattıklarını hatırlattı. Üstel, polisin ek mesai ödemelerinde iyileştirme yoluna gideceklerini de açıkladı.Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ise 30 Haziran’ın PGM’nin 60’ıncı kuruluş yıl dönümü olduğuna işaret ederek, “Polis teşkilatımız, bütün birimleriyle, bazı eksikliklere rağmen görevini en iyi şekilde yapmaya devam etmektedir” dedi.Öte yandan Kuni başkanlığındaki heyet, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç tarafından da kabul edildi.