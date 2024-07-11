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Netflix, yılın ikinci zammını yaptı

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İnternetten dizi ve film izleme platformu Netflix, Türkiye’deki fiyatlarına yüzde 30'a varan zam yaptı. Zammın ardından en düşük paket fiyatı 149,99 TL oldu

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Netflix, yılın ikinci zammını yaptı
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İnternetten dizi ve film izleme platformu Netflix, Türkiye’deki fiyatlarına zam yapma kararı aldı.
2022 yılı içerisinde 2 kez 2023 yılı içerisinde ise 3 kez zam kararı alan Netflix, bu yılın ilk zammını da ocak ayında yapmıştı.
Yaklaşık 6 ay sonra yeniden zam yapma kararı alan Netflix fiyatlarına yaklaşık yüzde 30'a varan zam yaptı.
Son zam kararıyla birlikte platformdaki en ucuz temel planın ücreti yüzde 25 zamla 119,99 TL'den 149,99 TL'ye çıktı.
Standart plan fiyatı ise yüzde 30 zamla 176,99 TL'den 229,99 TL'ye yükseldi.
Özel plan ücretleri de yüzde 30 artışla 229,99 TL'den 299,99 TL'ye  çıkarıldı.
 
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