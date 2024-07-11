Taşınma maliyetleri cep yakıyor

Türkiye’de son haftalarda kurumlar arası tayinler, kiracıların ev değişikliği gibi nedenler, nakliyecilerin mesaini artırdı. Firmalar yoğun bir şekilde taleplere yetişmeye çalışırken, şehir içi ve şehir dışı nakliye fiyatları da yükselişe geçti.
Fiyatların arttığı kentlerden biri de İzmir oldu. Kentte en düşük nakliye fiyatı 18 ve 20 bin TL'den başlarken, bu rakamlar; 1+1, 2+1, 3+1 ve eşyaların fazlalığına göre değişebiliyor. Fiyatlar, şehir içinde yine 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
İzmir'den; Bursa, Ankara ve İstanbul gibi kentlere ise nakliye fiyatları 40 bin TL'den başlayarak 50 bin TL'ye kadar yükselebiliyor.
TAŞINMA MALİYETİ EN AZ 100 BİN TL
Öte yandan, şehir içinde bir evden başka bir eve taşınmak isteyen kiracı; kira, depozito, emlakçı bedeli, nakliye, boya masrafı ve diğer masraflarla en az 100 bin TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.
İzmir'de eşyalarını taşıyan Erkan Altuner, fiyatların değişkenlik gösterdiğini söyledi. Altuner, "Nakliye ücretimiz 30 bin TL" dedi.
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