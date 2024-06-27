"Naci Talat'ın düşünceleri her zaman yaşayacak"

Kıbrıs'ta barış ve demokrasi mücadelesinin simge isimlerinden, CTP'nin efsanevi Genel Sekreteri Naci Talat, aramızdan ayrılışının 33'üncü yılında kabri başında anıldı. Talat'ın kızı CTP Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, babasının sevgisi ve düşüncelerinin her zaman yaşayacağını vurguladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) eski genel sekreterlerinden Naci Talat, ölümünün 33’üncü yıl dönümünde Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki anıt mezarı başında anıldı. Konuşmaların ardından anıt mezara çiçekler bırakıldı.Naci Talat’ın kızı, CTP Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli anma töreninde yaptığı konuşmasında, babasının yüreğinin umut, cesaret, insan ve memleket sevgisiyle dolu olduğunu belirterek, ülkenin her yerini kucaklayabildiğini ifade etti.Babasının yaşamayı çok sevdiğini, cesur bir adam olduğunu, Erenköy'de de ön cephede savaşan bir kişi olduğunu anlatan İncirli, "barışı sevmek, barışı istemek ayıp değil, en insanca duygudur" dediğini anımsattı.Naci Talat’ın 1984’te yayımlanan “toplumların büyük talihsizliği” isimli makalesinde Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderliklerini "büyük bir talihsizlik" olarak nitelendirdiğini, “Bizler ülkemizin etrafında biriken sisli havayı dağıtarak tertemiz, dupduru bir havayı soluyacağız” dediğini anımsatan İncirli, insanları umutla mücadele etmeye davet ettiğini söyledi.İncirli, 40 yıldır benzer talihsizliklerin olduğunu ve talihsizliklerin ülkenin başına dert olduğunu savundu.40 yıl sonra hala Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarına engel olan, Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarına halel getiren iç ve dış siyaseti güdenlerin olduğunu öne süren İncirli, “Kime yarıyor? Kim kazanıyor aslında? Bu dertlerden kurtulmamız gerekiyor. Peki bunu yapabilecek gücümüz var mı? Peki bunu gerçekleştirebilecek irademiz var mı? Peki bunu gerçekleştirebilecek cesaretimiz var mı?” diye sordu.Naci Talat’ın sadece Cumhuriyeti Türk Partisi'nin değil Kıbrıs Türk siyasetine damgasını vurmuş bir kişi olduğunu vurgulayan İncirli, ölümünün üzerinden 33 yıl geçmesine rağmen sevgisi ve düşüncelerinin her zaman yaşayacağını dile getirdi.