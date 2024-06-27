"Bu toplumun evlatları bağımlılık için canlarını vermedi"

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Naci Talat’ın 1985’te verdiği bir demeçte, “Bu toplumun evlatları bağımsızlık adı altında bağımlılık için canlarını vermediler.” dediğini hatırlattı

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Naci Talat'ı anma töreninde yaptığı konuşmasında Naci Talat’ın kendileri için "efsanevi genel sekreter, değerli bir büyük ve yolunda yürüdükleri bir siyasi şahsiyet" olduğunu söyledi.

“Naci Talat'ı ayırt eden temel özellikler; insan sevgisi, Kıbrıs’a olan bağlılığı, insanlara dokunarak mücadele vermesi, kararlılığı ve bu yolda taviz vermeden partisini, dostlarını ve arkadaşlarını belli bir hedefe doğru yöneltme becerisidir.” ifadelerine yer veren Akansoy, Naci Talat’ın sadece Cumhuriyetçi Türk Partisi için değil, Kıbrıs halkı için "çok önemli bir değer" olduğuna dikkat çekti.

Dipkarpaz'dan Yeşilırmak’a kadar gittikleri yerlerde kendilerine Naci Talat'tan bahsettiklerini ifade eden Akansoy, “İnsanlarımız Naci Talat'ı sahipleniyorlarsa, burada durup bir düşünmek gerekiyor. Naci Talat ne yaptı da bu toplumda bu kadar derin bir iz bıraktı? Ne yaptı da insanları bu kadar çok etkiledi? Bu hepimiz için dikkate alınması gereken, düşünülmesi gereken bir konudur” diye konuştu.

Naci Talat’ın 1985’te verdiği bir demeçte, “Bu toplumun evlatları bağımsızlık adı altında bağımlılık için canlarını vermediler.” dediğini anımsattı ve bunun altı çizilmesi gereken bir konu olduğunu belirtti.

