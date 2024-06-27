Mücahitler Derneği’nden Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e kınama…

Dernek Başkanı Celal Bayar tarafından yapılan yazılı açıklamada, EOKA’nın yaptıkları, Kanlı Noel ve Ortega Raporu gibi olaylar hatırlatılarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan meşru hakkını kullanmak zorunda bırakıldığı vurgulandı.
“Aslında kınanması gereken 15 Temmuz 1974 tarihinde yapılmış olan Enosis darbesi ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortadan kaldırılarak ‘Helen Cumhuriyeti’nin ilan edilmesidir.” denilen açıklamada, 15 Temmuz’da Enosis darbesi olmasaydı, 20 Temmuz’da Barış Harekatı’nın da olmayacağı ifade edildi.
Açıklamada, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın sadece Türklere değil Rum ve Yunanlılara da barış getirdiği ve adada 50 yıldır barış olduğu da kaydedildi.
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