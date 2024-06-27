Girne Belediye Başkanı Şenkul, çarşı esnafının sorunlarını dinledi

Belediyeden verilen bilgiye göre, Girne çarşısı ile ilgili sorunların ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı esnaf toplantısı, 09.30’da, Girne Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı.
Toplantıya Şenkul’un yanı sıra Girne Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Tektan, Haşim Yücel, Mete Ünal Girgen, Ziya Egemen Sencer ile Girne Belediyesi yöneticileri ve çarşı esnafı katıldı. Karşılıklı sorunların ve çözüm önerilerinin ortaya konduğu toplantı yaklaşık iki buçuk saat sürdü.
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