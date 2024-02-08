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“Milletimizin kalbinde ölümsüzleştiniz”

TBMM Eski Başkanı Şentop, Özgürlük Mücadelesi Liderimiz Dr. Küçük'ün anıt mezarını ziyaret etti

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“Milletimizin kalbinde ölümsüzleştiniz”
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Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi.
Şentop ve beraberindeki heyet, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük'ün anıt mezarını ziyaret etti, çelenk bıraktı. Şentop, saygı duruşunun ardından anıt defterine şunları yazdı:
“Ömrünü Kıbrıs Türkü'nün hizmetine adamış, Kıbrıs davasının unutulmaz lideri Sayın Dr. Fazıl Küçük.
Sizin liderliğinizde geçen yıllar, Kıbrıs Türkü için bir dönüm noktası olmuştur. Vatanseverliğiniz ve mücadele azminiz tarihe damgasını vurmuş, milletimizin kalbinde ölümsüzleşmiştir. Kıbrıs Türkü, sizden aldığı ilhamla ve sahip olduğu mirası muhafaza azmi ile geleceğe doğru güvenle yürüyecektir. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, daima birlikte, daha parlak yarınlara ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız. Hatıranızı şükran ve saygıyla anıyoruz, rahmet ve minnetle...”
Prof. Dr. Şentop ve beraberindeki heyet daha sonra Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın anıt mezarını da ziyaret etti.
 
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