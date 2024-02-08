“KKTC ilan edildiğinde Kıbrıs meselesi kapanmalıydı”

Şentop, desteklerinin kesintisiz süreceğinin altını çizerken, Meclis Başkanı Töre de, KKTC ilan edildiği zaman aslında “Kıbrıs meselesi” diye bir meselenin kapanması gerektiğini söyledi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyeti kabul etti.Şentop, KKTC’nin kendileri açısından çok özel bir yere sahip olduğunu bu bağlamda yeni dönemde Makedonya’nın ardından ikinci ziyaretini de adaya gerçekleştirdiğini söyledi. Şentop, görev süresi boyunca Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile birlikte iki ülke arasında ve yurt dışında önemli vazifeler yaptıklarını kaydetti.Türkiye ve KKTC’nin her zaman güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini belirten Prof.Dr. Şentop, desteklerinin kesintisiz süreceğinin altını çizdi.Meclis Başkanı Zorlu Töre de Şentop’un başkanlığı döneminde KKTC’nin Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi’ne (TÜRKPA) üye olduğunu KKTC ve TC meclislerinin iş birliği protokolü imzaladığını hatırlattı.Kıbrıs davasının Türkiye için milli bir mesele olduğunu, KKTC ilan edildiği zaman aslında “Kıbrıs meselesi” diye bir meselenin kapanması gerektiğini söyleyen Töre, Avrupa’nın KKTC bölgesini “kontrol edilemeyen bölge” olarak niteleme hatasına benzer bir hatanın Güney Kıbrıs’ın AB üyesi yapılmasıyla da yaşandığını kaydetti.Töre, İsrail-Filistin savaşında ABD ve Avrupa’nın İsrail’e destek vermesi ve ateşkes çağrısı yapamamasına dikkat çekti ve KKTC’nin milli şemsiyesinin Türkiye olduğunu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’den ve Kıbrıs’tan çekilmesine yönelik söylemlere de kulak tıkadıklarını belirtti.1974 öncesi yaşananların da, bugün Gazze’de yaşananların da ortada olduğunu kaydeden Töre, BM’nin 1974 Barış Harekâtı'nda da İkinci Barış Harekâtı'nda da hiç gecikmeden ateşkes çağrısı yaptığını ve Türkiye’nin üçüncü günde bu ateşkes çağrılarına uyduğunu hatırlatarak, bugün 124. gününe giren Gazze’deki savaşta AB’nin ateşkes çağrısı yapmadığını, aynı zamanda bölgeye ilaç yardımını da kestiğini söyledi.Meclis Başkanı Töre, tüm bu yaşananların Kıbrıs Türk halkına ibret vermesi ve dikkatli olmaya teşvik etmesi gerektiğini söyleyerek Kıbrıs Türkü'nün KKTC devletinden ve Türkiye’den asla vazgeçmeyeceğini sözlerine ekledi.Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, ülkede temaslarda bulunan eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Meclis Yerleşkesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.Töre ve Şentop’a inşaat firması tarafından süreç ile ilgili bilgi verilirken, projenin sunumu da yapıldı. Daha sonra inşaat alanı gezildi.İnceleme sırasında açıklama yapan eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, KKTC Cumhurbaşkanlığı ile Meclis’in aynı yerde olmasının adeta bir “Yönetim Külliyesi”ne dönüşeceğini belirtti.Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, binaların tamamlanması ile KKTC’nin özgül ağırlığı ve yönetsel gücünün daha da artacağına işaret ederek, iki yerleşkenin de ciddi bir ihtiyaç olduğunu söyledi.15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda binaların bitmesinin hedeflendiğine değinen Töre: “Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.