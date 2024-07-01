MFÖ, Salamis Antik Tiyatro’yu salladı

24. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali kapsamında sahne alan Mazhar Alanson ve Fuat Güneri, tarihi Salamis Antik Tiyatro’da unutulmaz bir konser verdi

Gazimağusa Belediyesi’nin bu yıl Altın Sponsor Arkın Group, İletişim Sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkıları ile 24.’sünü düzenlediği Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali devam ediyor.24. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali kapsamında geçtiğimiz Cuma akşamı düzenlenen konserde Türk pop ve rock müzik grubu Mazhar Alanson ve Fuat Güner tarihi Salamis Antik Tiyatro’yu salladı.Uzun bir süredir Salamis Antik Tiyatro’da konser zevkinin hasretini çeken halk tarihi mekanı hınca hınç doldurdu. Konsere, ülkenin her yerinden müzik severler akın ederken, MFÖ güçlü ses ve yorumuyla bir kez daha kendine hayran bıraktı.Salamis Antik Tiyatro’da hayranları ile buluşan Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Ele Güne Karşı Yapayalnız albümlerinde yer alan Güllerin İçinden şarkısı ile bir süre önce hayatını kaybeden grup üyesi Özkan Uğur’u sahneden görüntülerini yansıttıkları sinevizyon gösterimi ile andı.Salamis Antik Tiyatro’nun muhteşem atmosferinde keyifli bir konsere tanıklık eden sanatseverler MFÖ’nün, Ele Güne Karşı, Bu Sabah Yağmur Var İstanbul’da, Güllerin İçinden, Benim Hala Umudum Var, Yalnızlık Ömür Boyu, Sarı Laleler, Hep Yaşın 19 gibi sayısız hitlerini tek bir ağızdan söyleyerek eşlik etti.