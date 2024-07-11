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Metin Turan, Changwon Uluslararası Edebiyat Ödülü'nü kazandı

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Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu (KIBATEK) Başkanı şair Metin Turan Güney Kore’nin Changwon Uluslararası Edebiyat Ödülü'nü aldı.

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Metin Turan, Changwon Uluslararası Edebiyat Ödülü'nü kazandı
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KIBATEK’ten yapılan açıklamaya göre ödül, "insanın eşsiz ruhuna dayanan düşünce ve ona olan inancı şiir yaratımı ve eleştirisi yoluyla başarıyla somutlaştıran ve uygulayan" şair ve eleştirmenlere takdim ediliyor.
10-14 Ekim 2024 tarihleri arasında Kore’de yapılacak ödül töreninde, Metin Turan'a para ödülünün yanı sıra altın madalya verilecek. Turan, Hyupsung Üniversitesi’nde "Bugünün Dünyasında Edebiyat" başlıklı bir konferans verecek ve ardından Changwon Uluslararası Edebiyat Festivalinde ödül konuşmasını yaparak şiirlerini paylaşacak. Günün anısına, Turan’ın konferans metni ve şiirleri Türkçe, Korece ve İngilizce olarak kitap halinde yayınlanacak.
 
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