Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, yeni jeneratörün hizmete sunulduğunu duyurdu

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, elektrik kesintileri nedeniyle yaşanan su sıkıntılarının giderilmesi ve halkın su sorunu yaşamaması için alınan yeni jeneratörün hizmete sunulduğunu duyurdu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, halka daha iyi hizmet verebilmek için çalıştıklarını belirterek, hizmete konulan jeneratör ile yaşanan ve yaşanabilecek su sorunlarının önüne geçtiklerini kaydetti.

