Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, yeni jeneratörün hizmete sunulduğunu duyurdu

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, elektrik kesintileri nedeniyle yaşanan su sıkıntılarının giderilmesi ve halkın su sorunu yaşamaması için alınan yeni jeneratörün hizmete sunulduğunu duyurdu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, halka daha iyi hizmet verebilmek için çalıştıklarını belirterek, hizmete konulan jeneratör ile yaşanan ve yaşanabilecek su sorunlarının önüne geçtiklerini kaydetti.
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