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Metehan çemberinden Ortaköy’e gidiş 25 Temmuz'a kadar trafiğe kapalı...

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Karayolları Dairesi, Metehan çemberinden Ortaköy’e gidişin, yol yapım çalışmaları dolayısıyla bugünden itibaren 25 Temmuz'a kadar trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

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Metehan çemberinden Ortaköy’e gidiş 25 Temmuz'a kadar trafiğe kapalı...
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Karayolları Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa’da, Metehan Çemberi ile Ortaköy bölgesi (Sivil Savunma Çemberi) arasındaki yolun sadece Ortaköy’e gidiş tarafı, trafiğe kapalı olacak.
 
Bahse konu yol, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Yerleşkesi yol ve altyapı geliştirme çalışmaları kapsamında bu sabahtan  itibaren trafiğe kapatıldı.  25 Temmuz’a kadar, Kemal Şemiler Caddesi (Kalın Yol) ve Metehan Sınır Kapısı istikametinden Ortaköy bölgesine gidiş yapılmayacak. Ortaköy istikametine gidecek sürücülerin Kemal Şemiler Caddesi üzerinden alternatif yolları kullanmaları tavsiye edildi.
 
Açıklamada, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
 
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