Karayollarının görevini belediye yapıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan İskele bölgesi sakinleri bazı vatandaşlarımız, yıllardır bakım onarım bekleyen İskele-Boğaz kavşağı arasındaki yolun ilgili bakanlığa yapılan tüm çağrılara ve taleplere karşın yapılmadığını ifade ederek bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.

İskele-Boğaz anayolunda adeta köstebek yuvasına dönen yolun fotoğraflarda görüldüğü gibi İskele Belediyesi çalışanları tarafından dün yamalandığını ifade eden bölge sakinleri “Bu yolların bakım onarımı İskele Belediyesi’ne ait olmamasına rağmen Karayolları Dairesi’nın yapması gereken işleri İskele Belediyesi çalışanları yaptılar” dediler.

Karayolları Dairesi’nin bu yamalamayı ya da asfatlama işini yapacak elemanı olup olmadığını sorgulayan bölge sakinleri “Bu kadar mı zor yani bir kamyon asfalt alıp yamalama yapmak. Yoksa artık yol bakımlarını da belediyeler üstlendi de bizim haberimiz yok” diyerek sözlerini tamamladılar.

