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Memurların keyfine diyecek yok

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Lefkoşa Kaymakamlığı’nda sorumlu memurlar mesai saatinde yerinde yok!

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Memurların keyfine diyecek yok
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İçişleri Bakanlığı Lefkoşa Kaymakanlığı’nda sorumlu personel mesainin başlamasına rağmen dün saatinde daireye gelmedi.
Doğum ve Ölüm Kayıt Bölümü’nde görevli memurlar mesai başladıktan 20 dakika sonra yerlerine geçti.
Söz konusu duruma vatandaşlar tepki gösterirken oradaki diğer memurlar “Geliyorlar yoldadırlar. Biraz sabırlı olun” yanıtını vermekle yetindi.
 
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