Ağır vasıtalarda çamurluk ve plaka takma yok mu?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız ülkemizde her geçen gün artan trafik yoğunluğu nedeniyle araç kullanmak istemediklerini belirterek yollarda ise kural tanımaz ağır araç sürücülerinden dolayı yola çıkmaya korkar olduklarını ifade ederek bizlerle paylaştıkları bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen ağır araç sınıfındaki kamyonla Mağusa – Lefkoşa yolunda karşılaştıklarını belirten duyarlı sürücülerimizi “Fotoğrafta da görüldüğü bu kamyonun ne arka lastiklerinde çamurlukları vardı, ne de plakası takılıydı. Acaba kurallar değişti de biz mi bilmiyoruz. Ağır vasıtalar da plaka ve çamurluk takma zorunluluğu yok mu?” diye konuştular.

Bu ağır araçların şoförlerinin ise adeta yollarda ralli yaparmışçasına salon araçlarla yarıştıklarını iddia eden vatandaşlarımız “Bu ağır vasıta sürücülerine yolların bu kadar sürati kaldırmadığını birileri söylemeli” diyerek sözlerini tamamladılar.

