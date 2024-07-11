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Memur-Sen basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı

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Memur-Sen basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı
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Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı.
Memur Sen’den gün dolayısıyla yayımlanan mesajda, “Oldukça fedakarca çalışarak doğru, güvenilir ve tarafsız haberleri halkımıza ulaştırmaya çalışan tüm basın emekçilerimizin 11 Temmuz Basın Günü’nü yürekten kutlar, konuşma ve haber alma özgürlüğünün her zaman savunucusu olduğumuzu beyan ederiz” denildi.
 
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