Altun'dan Srebrenitsa Soykırımı paylaşımı: Srebrenitsa'dan insanlık eğer ibret almayı başarabilmiş olsaydı bugün Gazze'deki soykırım yaşanmazdı

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri anarak, "8 binden fazla insanın katledildiği Srebrenitsa'dan insanlık eğer ibret almayı başarabilmiş olsaydı bugün Gazze'deki soykırım yaşanmazdı." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in, "Unutulan soykırım tekrarlanır" sözünü hatırlatarak, 11 Temmuz Srebrenitsa Soykırımı'nın modern tarihin halen kapanmayan en acı sayfalarından biri olduğunu vurguladı.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kayıtlara geçen Srebrenitsa Soykırımı'nın acısının, aradan geçen 29 yıla rağmen yüreklerdeki yerini koruduğunu belirten Altun, şunları kaydetti:

"Trajediler insanlığın tamamı için öğretici olmalıdır. Gazze'deki soykırımın olanca şiddetiyle sürdüğü bu günlerde dünyayı insan olmanın onuruna yakışır bir şekilde yaşanabilir bir yer kılmak için verilen mücadelede Srebrenitsa'dan herkesin çıkaracağı büyük dersler bulunmaktadır.

Srebrenitsa'da tüm insanlığın gözleri önünde; üstelik Birleşmiş Milletlerin 'güvenli bölge' ilan ettiği alanda bir soykırım yaşanmıştı. Adı tarihe 'Bosna Kasabı' olarak geçen Ratko Mladic de tıpkı bugün Gazze'deki soykırımı sürdürenler gibi ideolojik bir körlük içinde aklın, sağduyunun ve vicdanın sesini hiçe saymıştı. Sadece inançlarından ve kimliklerinden dolayı yaşlı, çocuk ayırmadan 8 binden fazla insanın katledildiği Srebrenitsa'dan insanlık eğer ibret almayı başarabilmiş olsaydı bugün Gazze'deki soykırım yaşanmazdı."

Altun, Türkiye'nin de desteğiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda geçen günlerde kabul edilen Srebrenitsa Soykırımı Kararı'nın, Srebrenitsa'nın tüm dünyada bir ders olarak genç kuşaklara öğretilmesini vazettiğini belirtti.

- "Umulur ki Gazze soykırımına karşı sağır vicdanların uyanmasına vesile olur"

Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle, 11 Temmuz'un acıların paylaşılması, soykırımın ve insanlığa karşı işlenen suçların kınanması amacıyla Türkiye'de de "Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü" olarak yad edileceğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Umulur ki bu elim hadise, insanlık vicdanının ve bilincinin gelişmesine katkı sağlar ve tüm insanlığın gözleri önünde süren Gazze soykırımına karşı sağır vicdanların uyanmasına vesile olur. Bu yıl 11 Temmuz'da gerçekleşecek toplu cenaze töreninde 14 kurbanın cenazesi daha toprağa verilecek. Srebrenitsa'da soykırıma maruz kalanlar başta olmak üzere, dost ve kardeş Bosna Hersek'in birçok bölgesinde katledilen Bosna Savaşı kurbanlarına, savaşın dahi bir ahlakı olduğunu tüm dünyaya gösteren bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'e ve tüm Bosna şehitlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

