Küresel gıda fiyatları ile KKTC'deki makas açılıyor

Küresel gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 2,1 düşerken, KKTC'de ise yüzde 78,14 arttı. Tavan fiyat uygulaması sona eren kuzu eti ve yoğurt, aylık bazda en fazla artış gösteren ürünler oldu

İstatistik Kurumu'nun açıkladığı yıllık tüketici enflasyonu haziran ayında yüzde 83,17, aylık bazda yüzde 4,48 oldu.

Mayıs ayında yüzde 67,87 olan gıda ürünlerindeki yıllık enflasyon ise haziranda yüzde 78,14'e yükseldi.

Bir önceki ay yüzde 2,41 olarak hesaplanan aylık gıda enflasyonu ise yüzde 5,53 oldu.

Mayıs ayında yapılan hesaplamaya göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 24 bin 268 Türk Lirası (TL) olarak belirlenmişti. Haziran hesaplaması henüz açıklanmadı.

KÜRESEL GIDA FİYATLARI DÜŞTÜ

Küresel gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 2,1 düşerken, Mart 2022’de zirveye ulaştığı seviyeden yüzde 24,8 altında kaldı.

Art arda üç ay (mart, nisan, mayıs) aylarında yükseliş gösteren dünya gıda fiyatları endeksi, mayıs ayındaki revize 120,6 seviyesinden değişim göstermeyerek haziran ayında 120,6 oldu. Mayıs gıda fiyatları endeksi daha önce 120,4 olarak açıklanmıştı.

Dünya gıda fiyatları endeksi, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izliyor.

Gıda fiyatları endeksi şubat ayında yüzde 117,3 ile üç yılın dip seviyesini görmesinin ardından nisanda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7.4 gerilemişti.

Endeks Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Mart 2022’deki rekor seviyesinden yaklaşık yüzde 22 düşmüştü. Endeks, savaşla birlikte Mart 2022’de 159,7 puana ulaşarak rekor kırmıştı.

AYLIKTA KUZU ETİ, YILLIKTA YOĞURT ZİRVEDE

Tüketici Fiyat Endeksi’nde yer alan en ağırlıklı 40 madde içerisindeki gıda ürünlerindeki aylık ve yıllık değişimler şöyle oldu:





aylık yıllık



Ekmek: yüzde 0,00 yüzde 97,42



Tavuk yüzde 9,91 yüzde 54,40



Süt yüzde 6,32 yüzde 64,22



Hellim - yüzde 8,50 yüzde 73,79



Yoğurt yüzde 10,74 yüzde 108,63



Dana Eti Kıyma yüzde 5,12 yüzde 85,72



Su yüzde 3,35 yüzde 77,10



Kuzu Eti Pirzola yüzde 23,20 yüzde 72,99

