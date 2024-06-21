Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri açıklandı

KTGB bünyesinde oluşturulan Ödül Komitesi tarafından son bir yıl içinde medyanın çeşitli alanlarındaki üretimler ödül yönetmeliği uyarınca değerlendirildi ve ödüllendirilmeye uygun bulunanlar belirlenirken, bu yıl ilk kez hayatta olmayan basın mensuplarının anısını yaşatmayı amaçlayan Özel Ödül uygulaması da yürürlüğe girdi

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) geleneksel “Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri”ni kazananlar açıklandı.

KTGB bünyesinde oluşturulan Ödül Komitesi tarafından son bir yıl içinde medyanın çeşitli alanlarındaki üretimler ödül yönetmeliği uyarınca değerlendirildi ve ödüllendirilmeye uygun bulunanlar belirlendi.

Gazeteciler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez hayatta olmayan basın mensuplarının anısını yaşatmayı amaçlayan Özel Ödül uygulaması da yürürlüğe girdi.

KTGB bu yılki özel ödülün Süleyman Ergüçlü adına verilmesini kararlaştırdı.

Ödüller, 11 Temmuz Basın Günü’nde düzenlenecek resepsiyonda verilecek.

Aynı gece ayrıca basın sektöründe 25 yılını dolduran 19 kişiye de "Hizmet Onur Ödülü" takdim edilecek.

Efdal Keser başkanlığında Rasıh Reşat, Fehmi Gürdallı, Erten Kasımoğlu ve Metin Ersoy’dan oluşan Ödül Komitesi’nin yaptığı değerlendirmeler sonucu 2024 yılı ödülleri şu şekilde belirlendi:

Geleneksel Basın ve Yeni Medya Yayınlar

Haber: Cemre Cemali (“Yargı Süreçleri Etkileniyor” haberi ile – Kıbrıs Gazetesi)

Röportaj: Tünay Mertekçi (Afrika kökenlilerin sorunlarını aktardığı “Fahişe Muamelesi Yapıyorlar” başlıklı söyleşisi ile – Yenidüzen Gazetesi)

Araştırma/İnceleme: Serap Şahin Acı (“İhmal, Çaresizlik” başlıklı İsias Davası Dosya röportajı ile - Yenidüzen Gazetesi)

Spor: Emine Gül Özer (“Sahaların Tozunu Attırıyor” haberi ile – Kıbrıs Gazetesi)

Karikatür: Cemal Tunceri (Vatan Gazetesi)

Web TV araştırma inceleme: Ramazan Çelikel ve Samet Karakoç (Kıbrıs’ta Adalet Arayışı isimli dosya ile - Mykibris.com)

Web program: Yağmur Düşer (Yaşama Katkısı Olsun program ile - Haber Kıbrıs)

Doğan Samer (Geçmişin İzi program ile - Bağımsız Gazete)

Web kültür-sanat programı: İrfan Gündüzler (Vira Dünya programında yer alan Atina tanıtımı ile – Haber Kıbrıs)

Televizyon

Haber İçerikli Görüntü: Mustafa Sarpten (İSİAS Davasıyla ilgili mahkeme sürecindeki görüntüleri ile – BRT)

TV süreli program: Özlem Tüylüoğlu (Hayata Dair program ile – BRT)

TV Röportaj: Mustafa Alkan – (Rum Lider Hristodulidis ile yaptığı söyleşi ile – Genç TV)

TV Spiker: Ülgen Aksay (Sabah Haber sunuculuğu ile en iyi çıkış yapan –BRT)

TV Kültür-Sanat: Serra Yılmaztürk (Endorfin program ile – BRT)

Radyo

Radyo program: Kuzey Tarık ve Şöhret Uzun (Ömür Törpüsü program ile – Bayrak Radyosu)

Radyo jüri özel ödülü: Tuğba Özer ve Ömer Suay (Yaşamdan Konuklar program ile – Bayrak Radyosu)

Özel Ödüller

Süleyman Ergüçlü özel ödülü: Artun Çağa (Ekonomi haberleri ile - Gıynık Gazetesi)

Barış gazeteciliği özel ödülü: Tünay Mertekçi (“Babam Kıbrıs Trajedisi’nin Vücut Bulmuş Haliydi” isimli röportajı ile - Yenidüzen Gazetesi)

Medyada Hakan Çakmak kültür sanat ödülü: İhsan Gürel – (Girne Belediyesi’nin kültür sanat etkinliklerini kitaplaştırması ile)

Gazetecilik mesleğine katkıda bulunan akademik çalışma ödülü: Nuran Öze (“2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan Kıbrıs Türk voleybol takımı haberlerinde doğruluk sorunu: enformasyon, misenformasyon, dezenformasyon” başlıklı akademik çalışması ile)

Hizmet onur ödülleri

Hizmet onur ödülü alacak KTGB üyeleri ise şöyle:



“Ali Cüneyt Sağdıç, Amber Eker, Derya Bökeyhan, Ece Günser Borucu, Erkan Aksel, Fatma Arpalıklı, Fatma Tahsin Keleş, Gülay Kabasakal, Hasan Kargılı, Hasan Öksüz, Mehmet Aykut İncirli, Meryem Çavuşoğlu Özkurt, Metehan Ferit Azizoğlu, Murat Doğramacı, Münüre Avaş, Nevra Çağlar, Rasıh Reşat, Rukiye Polatcan, Yılmaz Yakar.”

