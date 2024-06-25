Erhürman, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ankara’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, dün akşam yapılan ziyarette Genel Başkan Tufan Erhürman’a Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros eşlik etti.



Görüşmede, ekonomi ve finans alanındaki gelişmeler, Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik iş birliğinin yanı sıra, bölgesel gelişmeler ele alındı.

