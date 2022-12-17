Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türk gençliğinin daima uyanık olması gerektiğini vurguladı

“Daima uyanık olun”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kantara’da kamp eğitimi yapan Malatya Gençlik ve Eğitim Derneği heyetini kabul etti.

Töre kabuldeki konuşmasında, KKTC’nin yücelmesi için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini belirtti.

Töre, Türk gençliğinin daima uyanık olması gerektiğini vurgulayarak birleşilmesi gereken yerin milli ve manevi değerler olduğunun altını çizdi.

Barış Harekatı gerçekleşmemiş olsaydı bugün Kıbrıs’ın Girit gibi olmuş olacağını ifade eden Töre, KKTC’nin Doğu Akdeniz’de Türk dünyasına büyük bir güç kattığını söyledi.

