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MDP Lefkoşa İlçe Örgütünden 100 çocuğa ayakkabı

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MDP Lefkoşa İlçe Örgütünden 100 çocuğa ayakkabı
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Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Lefkoşa İlçe Örgütü, düzenlediği etkinlikle 100 çocuğa ayakkabı dağıttı.
 
MDP’den verilen bilgiye göre, Kurban Bayramı vesilesiyle düzenlenen etkinlikle 100'ü aşkın çocuğa bayramlık ayakkabı hediye edildi. İlçe Başkanı Hüseyin Mert Coşkun,  anlamlı etkinliğe katkı sağlayan partililere ve destekçilere teşekkür etti.
 
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