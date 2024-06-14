Meslek liselerine başvurular 20-25 Haziran tarihleri arasında yapılacak

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı için meslek liselerine başvurular, her iki tarih de dahil olmak üzere 20-25 Haziran arasında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, meslek liselerinin 9’uncu sınıflarına başvuracak öğrenciler, başvurularını mezun oldukları okullarda veya http://portal.mebnet.net adresinden online olarak yapacak.

Dokuzuncu sınıfta başarısız olup alan değişikliği yapmak isteyen öğrenciler de başvurularını, kendi okullarında veya http://portal.mebnet.net adresinden online olarak yapabilecek.

Öğrencilerin tercih ettikleri okul ve alanlara yerleştirme sonuçları, 26 Haziran tarihinde ilgili okul müdürlüklerinde ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi web sitesi http://www.mebnet.net/ adresinden duyurulacak.

Meslek liselerinin dokuzuncu (9.) sınıfına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen 27-28 Haziran tarihleri arasında ilgili okullara kayıtlarını yaptırabilecek.