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Meslek liselerine başvurular 20-25 Haziran tarihleri arasında yapılacak

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2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı için meslek liselerine başvurular, her iki tarih de dahil olmak üzere 20-25 Haziran arasında yapılacak.

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Meslek liselerine başvurular 20-25 Haziran tarihleri arasında yapılacak
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Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, meslek liselerinin 9’uncu sınıflarına başvuracak öğrenciler, başvurularını mezun oldukları okullarda veya http://portal.mebnet.net adresinden online olarak yapacak.
Dokuzuncu sınıfta başarısız olup alan değişikliği yapmak isteyen öğrenciler de başvurularını, kendi okullarında veya http://portal.mebnet.net adresinden online olarak yapabilecek.
Öğrencilerin tercih ettikleri okul ve alanlara yerleştirme sonuçları, 26 Haziran tarihinde ilgili okul müdürlüklerinde ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi web sitesi http://www.mebnet.net/ adresinden duyurulacak.
Meslek liselerinin dokuzuncu (9.) sınıfına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen 27-28 Haziran tarihleri arasında ilgili okullara kayıtlarını yaptırabilecek.
 
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