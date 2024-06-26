banner913
banner932
Hava sıcaklığı yarından sonra birkaç derece düşecek
Hava sıcaklığı yarından sonra birkaç derece düşecek
15 0
Gençlerde madde bağımlılığı artıyor
Gençlerde madde bağımlılığı artıyor
22 0
 
Sahtekarlıkla para temini…
Sahtekarlıkla para temini…
45 0
Gazimağusa, Lefkoşa ve İskele’de dün uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı
Gazimağusa, Lefkoşa ve İskele’de dün uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı
77 0
Çetinkaya’dan müthiş geri dönüş
Çetinkaya’dan müthiş geri dönüş
35 0
Alayköy köy girişi ve Batıkent civarında yarın elektrik kesintisi olacak
Alayköy köy girişi ve Batıkent civarında yarın elektrik kesintisi olacak
38 0
24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali başlıyor
24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali başlıyor
30 0
banner1032

Maliye Bakanı Berova, KKTC Tekvando Milli Takımı heyetini kabul etti

banner1020

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Avrasya Tekvando Şampiyonası’na katılan KKTC Taekwondo Judo Karate Akido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, sporcular ve antrenör Öykü Ergin’i kabul etti.

banner974
Maliye Bakanı Berova, KKTC Tekvando Milli Takımı heyetini kabul etti
banner971
Lefkoşa, 26 Haziran 24 (TAK): Maliye Bakanı Özdemir Berova, Avrasya Tekvando Şampiyonası’na katılan KKTC Taekwondo Judo Karate Akido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, sporcular ve antrenör Öykü Ergin’i kabul etti.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KKTC Taekwondo Judo Karate Akido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, KKTC Tekvando Milli Takımı’nın Özbekistan’da yapılan ve 13 ülkenin katıldığı Avrasya Tekvando Şampiyonası’nda genel klasmanda ikinci olduğunu belirtti.
Takımın, müsabakaların en iyi takımı seçilerek ferdi branşlarda 8 altın, 7 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak şampiyonayı tamamladığını söyleyen Gökbilen, “Sporcularımız bu yarışmalarda başarılarıyla Rusya, Çin ve Malezya’yı geride bırakarak, KKTC bayrağını göndere çekerek, marşımızı okudu” dedi.
-Berova
Maliye Bakanı Özdemir Berova da, Özbekistan’da gerçekleşen Avrasya Tekvando Şampiyonası’nda ülkeyi başarıyla temsil eden sporcuları ve yöneticilerini tebrik etti. KKTC’yi sportif alanlarda temsil eden sporcuların azmi ve ortaya koyduğu gayreti kutlayan Berova, “Başarılarınızın dün başlayan bir başarı olmadığını yakinen takip eden biri olarak, federasyonunuzun bu alanda ülkemizin bir marka değeri olduğunu söyleyebilirim” dedi.
Berova, Rum yönetimin baskıları ve uluslararası ambargolara rağmen gençlerin uluslararası organizasyonlarda yer alması ve elde ettikleri başarıların gurur ve memnuniyet kaynağı olduğunu kaydetti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.