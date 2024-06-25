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Mahmut Özer KKTC’ye geliyor

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TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer ve beraberindeki heyet, bugün KKTC’ye gelecek

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Mahmut Özer KKTC’ye geliyor
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TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün KKTC’ye gelecek.
TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile KKTC Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Çalışma Toplantısına katılacak olan Özer, üç gün sürecek ziyareti çerçevesinde çeşitli görüşme ve ziyaretlerde de bulunacak.
Özer ve beraberindeki heyet bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nu ziyaret edecek, heyet, çarşamba günü ise Gazimağusa’da Türk Maarif Vakfı -Samtay Vakfı Suna Ata Atun İlköğretim Okulu, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Kapalı Maraş olmak üzere ziyaretler yapacak.
Ziyaretinin son gün olan perşembe günü Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilmesi beklenen Özer ve beraberindeki heyet, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından kabul edilecek.
 
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