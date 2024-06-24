"Maddi ve psikolojik baskılar altında çalışıyoruz"

DAÜ'de çalışan araştırma görevlileri, maaşlarında yapılan düzenlemelere karşı tepkili. Geleceklerini tehdit altında gören görevliler, maaşlarda eksik ödeme ve kat sayılarla ilgili düzenlemelerin devamı durumunda iş bırakma eylemi yapacaklarını bildirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (

28 Mayıs 2024 tarihinde

Yapılan açıklama şöyle:

“Doğu Akdeniz Üniversitesi (



Dönem başladıktan sonra hiçbir ön uyarı verilmeden, araştırma görevliliğini eski koşullar üzerinden kabul eden arkadaşlarımız, ödeneklerinin brüt asgari ücret yerine net asgari ücret üzerinden hesaplanacağını öğrenerek ağır bir maddi baskı altına alındı. Kesintilerin yanı sıra, işten çıkarmalar da eklenince araştırma görevlileri olarak üzerimizdeki yük daha da arttı. Son olarak, katsayıların düşürülerek net asgari ücretin altına ineceği konuşulmaktadır. Bu durum, ekonomik güvencesizliğimizi artırmış ve geçim sıkıntısı yaşamamıza neden olmuştur. Özellikle hayat pahalılığının arttığı KKTC'de bu durum daha da zorlayıcı hale gelmiştir.

Tam zamanlı çalışmamıza rağmen, maaşlarımız burs statüsünde veriliyor ve sigorta gibi temel sosyal haklardan yararlanamıyoruz. Bu da uzun vadede maddi ve sosyal güvencesizliğe neden oluyor. Oysaki Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişiklikle vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarına unvanlarına göre belirli bir tutardan az maaş verilemeyeceği belirtilmiştir.

Araştırma görevlileri olarak taleplerimiz şunlardır: Ödeneklerimizin iyileştirilmesi ve sigorta gibi temel sosyal haklarımızın sağlanması. Tam zamanlı çalıştığımız ve gerektiğinde mesai saatleri dışında da görev yaptığımız göz önüne alınarak, ödemelerimizin burs statüsünden çıkarılıp diğer çalışanlar gibi bordrolarımızın düzenlenmesini istiyoruz. Bu, hem ekonomik güvenceye kavuşmamızı sağlayacak hem de geleceğe dair kaygılarımızı azaltacaktır.

Araştırma görevlileri olarak bizler, üniversitenin akademik başarısına katkıda bulunmak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Emeklerimizin karşılığını almak ve hak ettiğimiz koşullarda çalışmak istiyoruz. Bu, üniversitenin itibarını ve akademik verimliliğini korumak için de önemlidir.

28 Mayıs 2024 tarihinde

Mali İşler Müdürlüğü ayrıca gerekli düzenlemelerin tamamlanmasının ardından ortaya çıkabilecek farkın, Senato ve nihayetinde Vakıf Yöneticiler Kurulu kararı doğrultusunda araştırma görevlilerine ödeneceğini ifade etmiştir.

Aksi takdirde, maaşların eksik yatırılması ve kat sayılar ile ilgili düzenlemelerin devam etmesi durumunda tüm araştırma görevlileri olarak iş bırakma eylemine gidilecektir.

Gelecek Adımlar: Araştırma görevlileri, yazılı bir garanti talep etmektedir.

Olası Eylem: Maaşlarda eksik ödeme ve kat sayılarla ilgili düzenlemelerin devamı durumunda iş bırakma eylemi.

Araştırma görevlileri olarak, sesimizin duyulmasını ve haklarımızın korunmasını talep ediyoruz. Kamuoyunun desteğini bekliyoruz.”

DAÜ ) araştırma görevlileri, karşılaştıkları zorlukları ve bu zorlukların yaşam kaliteleri ve akademik hayatları üzerindeki etkilerini dile getirdiler. Araştırma görevlileri, mali sıkıntılar, yetersiz ödenekler, sosyal haklardan yoksunluk ve idari baskıların, günlük yaşamlarını ve akademik çalışmalarını olumsuz etkilediğini belirttiler.28 Mayıs 2024 tarihinde DAÜ Mali İşler Müdürlüğü tarafından gönderilen e-posta, araştırma görevlilerini doğrudan etkileyen önemli bir gelişmeyi duyurdu. E-posta, Araştırma Görevlisi Görevlendirme ve Burs Yönetmeliği'nin 15.(2) maddesinin yeniden düzenlenme çalışmalarının devam ettiğini ve Mayıs 2024 burs ödemelerinin asgari ücret artışı göz önüne alınmadan yapılacağını belirtti. DAÜ ) araştırma görevlileri olarak karşılaştığımız başlıca zorlukları ve bu zorlukların yaşam kalitemiz ve akademik hayatımız üzerindeki etkilerini paylaşmak istiyoruz. Mali sıkıntılar, yetersiz ödenekler, sosyal haklardan yoksunluk ve idari baskılar, DAÜ araştırma görevlilerinin günlük yaşamlarını ve akademik çalışmalarını olumsuz etkilemektedir. Bu sorunların giderilmesi, üniversitenin akademik verimliliğini artırmak ve temel yaşam koşullarına ulaşmak için kritik öneme sahiptir. DAÜ 'de araştırma görevlisi olarak çalışmak son zamanlarda oldukça zorlaştı. Özellikle mali sıkıntılar nedeniyle maaşlarımızda kesintiler ve işten çıkarımlar yaşanıyor. Üniversitenin mali krizinden dolayı önlemler alınacağı açıklandığında, ödemelerimize yapılacak kesintileri öngörmüştük. Ancak, bu kesintilerin yapılma şekli bizleri zor durumda bıraktı.Dönem başladıktan sonra hiçbir ön uyarı verilmeden, araştırma görevliliğini eski koşullar üzerinden kabul eden arkadaşlarımız, ödeneklerinin brüt asgari ücret yerine net asgari ücret üzerinden hesaplanacağını öğrenerek ağır bir maddi baskı altına alındı. Kesintilerin yanı sıra, işten çıkarmalar da eklenince araştırma görevlileri olarak üzerimizdeki yük daha da arttı. Son olarak, katsayıların düşürülerek net asgari ücretin altına ineceği konuşulmaktadır. Bu durum, ekonomik güvencesizliğimizi artırmış ve geçim sıkıntısı yaşamamıza neden olmuştur. Özellikle hayat pahalılığının arttığı KKTC'de bu durum daha da zorlayıcı hale gelmiştir.Tam zamanlı çalışmamıza rağmen, maaşlarımız burs statüsünde veriliyor ve sigorta gibi temel sosyal haklardan yararlanamıyoruz. Bu da uzun vadede maddi ve sosyal güvencesizliğe neden oluyor. Oysaki Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişiklikle vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarına unvanlarına göre belirli bir tutardan az maaş verilemeyeceği belirtilmiştir. Doğu Akdeniz Üniversitesi , Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından denetlenen ve akredite edilen bir üniversite olmasına rağmen 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanunu görmezden gelinmektedir. Buna ek olarak, akademik çalışmalarımız üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Hem ders verme hem de araştırma yapma sorumluluklarımız dışında, sayımızın azaltılması ile gelen artan iş yükü ve idari görevler nedeniyle araştırmalarımıza yeterince zaman ayıramıyoruz. Sürekli gelir kaygısı ve maddi sıkıntılar içinde olmak, akademik verimliliğimizi olumsuz etkiliyor. Rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde ise mobbing ve psikolojik baskılara maruz kalıyoruz. Kurum içi itirazlarımız genellikle olumsuz yanıtlanıyor ve bu durum bizleri psikolojik olarak yıpratıyor.Araştırma görevlileri olarak taleplerimiz şunlardır: Ödeneklerimizin iyileştirilmesi ve sigorta gibi temel sosyal haklarımızın sağlanması. Tam zamanlı çalıştığımız ve gerektiğinde mesai saatleri dışında da görev yaptığımız göz önüne alınarak, ödemelerimizin burs statüsünden çıkarılıp diğer çalışanlar gibi bordrolarımızın düzenlenmesini istiyoruz. Bu, hem ekonomik güvenceye kavuşmamızı sağlayacak hem de geleceğe dair kaygılarımızı azaltacaktır. DAÜ yönetiminden beklentimiz, sesimize kulak vermeleri ve gerekli düzenlemeleri yapmalarıdır.Araştırma görevlileri olarak bizler, üniversitenin akademik başarısına katkıda bulunmak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Emeklerimizin karşılığını almak ve hak ettiğimiz koşullarda çalışmak istiyoruz. Bu, üniversitenin itibarını ve akademik verimliliğini korumak için de önemlidir.28 Mayıs 2024 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi DAÜ ) Mali İşler tarafından e-posta yoluyla duyurulan gelişme, üniversitede çalışan araştırma görevlilerinin yaşam standartlarını tehdit etmektedir. İlgili e-posta, Araştırma Görevlisi Görevlendirme ve Burs Yönetmeliği'nin 15.(2) maddesinin yeniden düzenlenme çalışmaları sürdüğünü ve Mayıs 2024 burs ödemelerinin asgari ücret artışı uygulanmadan yapılacağını belirtmektedir.Mali İşler Müdürlüğü ayrıca gerekli düzenlemelerin tamamlanmasının ardından ortaya çıkabilecek farkın, Senato ve nihayetinde Vakıf Yöneticiler Kurulu kararı doğrultusunda araştırma görevlilerine ödeneceğini ifade etmiştir. DAÜ araştırma görevlileri, sigortasız ve sendika tarafından korunmasız olmaları nedeniyle kurum içindeki en hassas gruplar arasında yer almaktadır. Bu nedenle, kat sayıların düşürülmesiyle ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamasının garantisi, araştırma görevlilerine yazılı bir metinle bildirilmelidir.Aksi takdirde, maaşların eksik yatırılması ve kat sayılar ile ilgili düzenlemelerin devam etmesi durumunda tüm araştırma görevlileri olarak iş bırakma eylemine gidilecektir.Gelecek Adımlar: Araştırma görevlileri, yazılı bir garanti talep etmektedir.Olası Eylem: Maaşlarda eksik ödeme ve kat sayılarla ilgili düzenlemelerin devamı durumunda iş bırakma eylemi.Araştırma görevlileri olarak, sesimizin duyulmasını ve haklarımızın korunmasını talep ediyoruz. Kamuoyunun desteğini bekliyoruz.”