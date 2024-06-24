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"Tabela üniversitelerine tedbir alınmalı"

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"Tabela üniversitelerine tedbir alınmalı"
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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “kalitesiz, tabela üniversiteleri” konusunda acil tedbir alınması gerektiğini kaydetti.
Özersay, “öğrenci” adı altında ülkeye kaçak işçi getirilmesine aracılık eden, üniversiteye hiç uğramadığı halde ve öğrenci olmadığı halde yabancılara öğrenci belgesi veren ve aslında ülkede sahtekarlıkla kalmalarına imkan sağlayarak ülkedeki huzurun ve asayişin bozulmasına da sebebiyet veren sadece adı “üniversite” olan bazı kurumlar konusunda acil tedbir alınması gerektiğine dikkat çekti.
 
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