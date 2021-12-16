LTB'den Lefkoşalılara bir ödeme kolaylığı daha

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) çağın gereklerine uygun şekilde dijitalleşme çalışmalarına ve bu yöndeki iş birliklerine devam ediyor. LTB, veznede tek pos cihazlı dönemden kendi web sitesi ve mobil uygulaması ile tüm ödemeleri internetten yapılabilen ayrıca 10 farklı banka ve 3 farklı ödeme sistemi ile tüm belediye ödemelerinin yapılabildiği bir noktaya ulaştı

LTB 5 farklı noktaya yerleştirdiği 7/24 kioskları sayesinde yurttaşlara diledikleri zaman tüm belediye ödemeleri yanında akıllı su sayaçlarına kontör yükleme imkanı sağlıyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) çağın gereklerine uygun şekilde dijitalleşme çalışmalarına ve bu yöndeki iş birliklerine devam ediyor. LTB, veznede tek pos cihazlı dönemden kendi web sitesi ve mobil uygulaması ile tüm ödemeleri internetten yapılabilen ayrıca 10 farklı banka ve 3 farklı ödeme sistemi ile tüm belediye ödemelerinin yapılabildiği bir noktaya ulaştı.

PAYPOİNT İLE 20 FARKLI NOKTADAN NAKİT VE KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPILABİLİYOR

LTB, Lefkoşa genelinde 20 noktada yer alan PayPoint firmasına ait ödeme cihazlarıyla yurttaşlar 7 gün 24 saat hem kağıt para, hem de kredi kartı ile ödeme yapabilecek.

Bu noktalarda pos makinesi aparatı ile kart bilgilerini ekrana girme zorunluluğu olmadan kredi kartı ile de ödeme kabul ediliyor.

Hem Türkçe, hem İngilizce menüsüyle şehirde yaşayan herkesin kullanabileceği PayPoint ödeme noktalarında para üstü kodu uygulaması sayesinde kağıt para ile ödemesini yapan yurttaşlara daha sonra belediye veznelerinde kullanılmak üzere kalan para üstünü gösteren bir kod belgesi verilecek. 90 TL borcu olup, 100 TL yatıran vatandaşa 10 TL paraüstü kodu belgesi verilecek.

KISA SÜREDE AKILLI SU SAYAÇLARINA KONTÖR DE YÜKLENEBİLECEK

LTB’ye ait Su faturası, Emlak, Meslek ve Reklam vergisi ile Trafik cezası ödemelerinin yapılabildiği PayPoint ödeme noktalarında kısa süre içerisinde akıllı su sayaçlarının hem ödemesi hem de kontörlü su yüklemesi de yapılabilecek.

PayPoint ödeme noktaları https://paypointcyprus.com/terminals adresinden öğrenilebilecek.