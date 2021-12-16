Türkiye'de yeni asgari ücret belli oldu

Asgari ücrette 2022 için geçerli olacak rakam belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrette vergilerin kaldırıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 asgari ücret rakamlarını açıkladı.

Asgari ücret 2022 yılı için net 4 bin 250 TL oldu. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşti.

Erdoğan’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

“Bilindiği gibi bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezaretinde belirlenmektedir. Nasıl bu yıl Aralık başında başladıysak, önümüzdeki yılın Aralık ayında işçi işveren bir araya gelmek suretiyle çalışmalarını sürdürecek.

Son 50 yılın en yüksek artışını ifade eden asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu artışla çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduk. Ülkemizin içinde bulunduğumuz şu süreçte çalışanlarımız fazlasını hak ediyor. Çalışan olmadan işveren olmaz, işveren olmadan çalışan olmaz.

Türkiye büyüdükçe, imkanları arttıkça bundan çalışanlarımız da hak ettikleri payı alacaktır. Kimse ne işveren üzerinden ne de çalışan üzerinden herhangi bir spekülasyona girmemeli. Bunların da istismarını yapmamalı. Geçmişte dolar şuydu diye hesabı dolar üzerinden yaparak asgari ücreti tespit etmek gerekir şeklindeki yaklaşımlar bu ülkenin şuandaki çalışan işveren bu noktadaki istismarından başka bir şey değildir. Bunlara sormak lazım. Sizin geçmişinizde acaba Türk Lira’sının olduğu ülkede insanları dolarla mı çalıştırıyorsunuz. Bizim paramız bellidir. O da Türk Lirası’dır. Şuanda bazı sıkıntılar var. Bu sıkıntıları da evelallah en kısa zamanda aşacağız.

Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe en kısa zamanda son vermeye kararlıyız. Ülkemizin büyümesini hızlandırmak için gereken adımları atmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz yeni tedbirlerle istikrar ve güvenin gerçekleştirilmesi yönünde ciddi bir yol kat edeceğiz.

ASGARİ ÜCRETTEN GELİR VE DAMGA VERGİSİ KALDIRILDI

Ülkemizde onlarca yıl asgari ücretin vergiden muaf tutulması yaşanmıştır. Yeni asgari ücret düzenlemesi ile birlikte on yıllardır konuşulan bu özlemi hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki yıl başından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisini kaldırıyoruz. Bu iki verginin kalkmasıyla işveren kesimini 450 TL ilave yükten kurtarıyoruz.

Ülkemizin geleceğini ne yeminli faiz ve kur spekülatörleri,

TARAFLARDAN AÇIKLAMA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dördüncü toplantısı bugün saat 11.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplandı. Toplantı sonrası, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç açıklamalarda bulundu.

Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, “Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır” ifadelerini kullandı.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü toplantısını gerçekleştirdik. 2022 yılı asgari ücretiyle ilgili kararımızı aldık, Nazmi başkanım ve Nurcan hanım başkanlığında ve bakanımıza takdim ettik. Gerekli açıklamayı sayın bakanımız yapacaktır. Taraflar görüşlerini aktardı. Zaten bazı konularda mutabakatımız vardı. Umarım 2022 yılında tüm çalışanlarımız ve işletmelerimiz için güzel bir yıl olur” dedi.

İLK TOPLANTI 1 ARALIK’TA YAPILMIŞTI

2022 için belirlenecek asgari ücret için, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı 1 Aralık’ta başlamış, ikinci toplantı ise Türk-İş’in ev sahipliğinde 7 Aralık’ta gerçekleştirilmişti. Taraflar 9 Aralık’ta da işveren kesimini temsil eden TİSK’in ev sahipliğinde bir araya geldi.

İşverenleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK), işçileri ise Türk İş’in temsil ettiği toplantılara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapıyor.

İŞÇİ ‘EN AZ 4 BİN’ İSTEMİŞTİ

Asgari ücret görüşmelerinin üçüncü turunun yapıldığı gün, işçi ve işveren tarafları ilk rakamları telaffuz etmişti. TÜİK, her yıl komisyona sunduğu bekar bir işçinin asgari geçim maliyetine ilişkin hesaplamayı bu yıl açıklamamıştı.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ise, TİSK’in asgari geçim tutarını 3 bin 100, Türk-İş’in 3 bin 900 olarak gördüğünü aktarmıştı.

Şimdiye kadar 2022 asgari ücretinin ne olması gerektiğine dair bir rakam telaffuz etmeyen Türk-İş, bu toplantıdan sonra ‘en az 4 bin TL’ istediği belirtmişti.

Bu rakamın altında kalacak bir teklifin kabul edilmeyeceği vurgulanmıştı.

Sozcu.com.tr’nin edindiği bilgilere göre, tarafların bir araya geldiği dünkü üçüncü toplantıda Türk-İş 3 bin 903 TL istemedi. Türk-İş Başkanı Atalay, 4 bin TL’nin üstünü zorlamıştı.

DİSK ise, net 5 bin 200 TL talebinde bulunmuştu.