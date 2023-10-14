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“Limanların özelleştirilmesi yasalara aykırı”

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“Limanların özelleştirilmesi yasalara aykırı”
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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “limanların özelleştirilmesi için alınan Bakanlar Kurulu kararının yasalara aykırı ve yanlış hukuki bir zemine dayandırıldığını” savundu.
Özersay, Bakanlar Kurulu kararında özelleştirmenin “Özelleştirme Yasası” altında yapılmasına karar verildiğini ancak bu kararın “Kamu İhale Yasası” altında yapılması gerektiğini kaydetti.
“Yasaların kapsamından haberdar değiller” görüşünü paylaşan Özersay, özelleştirme maksatlarıyla yapılacak ihalelerin Kamu İhale Yasası'na tabi olduğunu belirtti.
 
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