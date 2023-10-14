Cumhurbaşkanlığına yeni müdür

Osman Bora Çağakan, Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü mevkiine atandı.
Çağakan, 18 Mart 2022'den beri yürüttüğü Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bakanlık Müdürü görevinden alınarak, yeni görevine atandı.
Resmi Gazete ’de dün yayımlanan karar ile yeni atama dünden itibaren geçerli olacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.