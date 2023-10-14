Cumhurbaşkanlığına yeni müdür

Osman Bora Çağakan, Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü mevkiine atandı.

Çağakan, 18 Mart 2022'den beri yürüttüğü Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bakanlık Müdürü görevinden alınarak, yeni görevine atandı.

Resmi Gazete ’de dün yayımlanan karar ile yeni atama dünden itibaren geçerli olacak.

