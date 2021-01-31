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Lefkoşa’da saat 11.00 itibariyle 212 kişi ücretsiz pcr testi yaptırdı

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Sağlık Bakanlığı’nın organizasyonuyla Lefkoşa Fuar Alanı’nda saat 11.00 itibariyle 212 kişi ücretsiz PCP testi yaptırdı.

Lefkoşa’da saat 11.00 itibariyle 212 kişi ücretsiz pcr testi yaptırdı
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Ücretsiz test yapımı Lefkoşa’da saat 16.00’ya kadar devam edecek.

Lefkoşa’da test yaptırmaya giden vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uyması için sağlık çalışanlarının sürekli uyarı yaptığı gözlemlendi.

Test yaptırmak için alana sürekli fakat seyrek sayıda vatandaş geliyor.

Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından bugün Lefkoşa ve Girne'de ücretsiz PCR testleri yapıldığını duyurmuştu.  
 
Lefkoşa’nın yanı sıra Girne Turizm Limanı'nda da saat 16.00’ya kadar ücretsiz PCR testi yapılmaya devam ediyor. 

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