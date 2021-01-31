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Fırtına hayvancıları kötü vurdu

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Ülke genelinde dün gece etkili olan kötü hava şartları nedeniyle birçok bölgede hayvancıların başta büyük ve küçükbaş hayvanları olmak üzere ağıl ve mandıralarına büyük zarar verdi

Fırtına hayvancıları kötü vurdu
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Ülkemizde dün gece yaşanan kötü hava şartları ve fırtına nedeniyle birçok bölgede hayvancıların mandıra, ağıl ve gerek küçük gerekse büyükbaş hayvancılarına zarar verdi.
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları bugün yaptığı açıklamada dün akşam yaşanan fırtına nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde gerek küçükbaş gerekse büyükbaş hayvan üreticilerinin hayvanlarının telef olduğunu belirterek hayvancılarda büyük zararlar yaşandığını ifade etti.

Naimoğluları, Lefke, Gaziköy, Mormenekşe, Yeni Boğaziçi ve Kumyalı'dan gelen bilgilerde birçok hayvancının ağıllarında ve hayvanlarında büyük zararlar olduğunu belirtti.
Naimoğlularının yaptığı açıklama şöyle:
"Dün akşam yaşanan doğal afetten dolayı birçok bölgemizde hayvancılarımıza ait çiftliklerde büyük zararlar oluşmuştur. Bunun akıbetinde hem hayvan ölümleri gerçekleşmiş hem de ağıllarda yapısal zararlar oluşmuştur. Şu ana kadar bilgime gelen Kumyalı köyünde yönetim kurulu üyemiz Cahit Keskinel’e ait 10 küçükbaş hayvan telef olmuş ve ağılında büyük zarar oluşmuştur. Aynı zamanda Gaziköy’de Salih Çobanosman’a ait 3 koyun 3 kuzu telef olmuş ve bunun yanında aşağıda resimlerde görüldüğü gibi elektrik tellerinin kopmasından dolayı 7 tane büyükbaş hayvan elektrik akımına maruz kalarak telef olmuştur. Bunun dışında Mormenekşe ve Yeniboğaziçi köyündeki ağıllarda da çok ciddi zararlar olduğu ve Tarım Sigortası tarafından bütün bölgelerdeki zararlar görülmekte ve raporlar tutulmaktadır. Birlik olarak tüm üreticilerimize ve zarar gören halkımıza geçmiş olsun der, her türlü yardım konusunda gerekenin yapılacağını bildiririz."
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