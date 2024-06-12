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Lefkoşa Küçük Kaymaklı'da trafik sinyalizasyonunda değişiklik

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Lefkoşa Küçük Kaymaklı'da trafik sinyalizasyonunda değişiklik
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Lefkoşa Türk Belediyesi, Küçük Kaymaklı'da Ebu Bekir Cami yakınlarındaki kavşakta batı-doğu istikametini takip eden araçların akışını daha kesintisiz hale getirmek için yarından itibaren trafik sinyalizasyonunda değişiklik yaptı.
Haydar Aliyev Caddesi'nde seyredip, Bolu Sokak istikametine girecek araçlar, yolun sağındaki şeritte kalıp, sağdaki sinyalizasyonu; cadde boyunca ilerleyecek araçlar ise yolun solundaki şeritte kalıp, soldaki sinyalizasyonu takip edecek.
LTB'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:
"Batı-Doğu istikametini takip eden araçlar en yakınında bulunan sinyalizasyona uygun hareket etmeleri gerekmektedir. Bolu Sokak istikametine girecek araçlar yolun sağında kalan sinyalizasyonu ve cadde boyunca ilerleyecek araçlar ise yolun solunda kalan sinyalizasyonu takip edip istikametlerine devam edebileceklerdir." 
 
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