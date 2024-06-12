İsias Otel davasında ara kararlar açıklandı.
Mahkeme saat 13.00’te toplanarak ara karalarını açıkladı.
Tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt, Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına; diğer 8 sanığın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
Hakkında soruşturma izni çıkarılan kamu görevlilerinin dosyalarının akıbeti öğrenilecek.
Bir sonraki duruşma 22 Ekim’de saat 10.00'da yapılacak.
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