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İsias Otel davasında ara kararlar açıklandı

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İsias Otel davasında ara kararlar açıklandı
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İsias Otel davasında ara kararlar açıklandı.
Mahkeme saat 13.00’te toplanarak ara karalarını açıkladı.
Tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt, Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına; diğer 8 sanığın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
Hakkında soruşturma izni çıkarılan kamu görevlilerinin dosyalarının akıbeti öğrenilecek.
Bir sonraki duruşma 22 Ekim’de saat 10.00'da yapılacak.
 
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