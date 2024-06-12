İsias Otel davasında ara kararlar açıklandı.

Mahkeme saat 13.00’te toplanarak ara karalarını açıkladı.

Tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt, Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına; diğer 8 sanığın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Hakkında soruşturma izni çıkarılan kamu görevlilerinin dosyalarının akıbeti öğrenilecek.

Bir sonraki duruşma 22 Ekim’de saat 10.00'da yapılacak.

