Büyükelçi Feyzioğlu, TC Diyanet İşleri Başkanlığı ile TC Diyanet Vakfı iş birliğinde yürütülen “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” isimli vekaletle kurban bağışı programı kapsamında bağışta bulundu

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde yürütülen “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” isimli vekaletle kurban bağışı programı kapsamında bağışta bulunan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na “bağış takdim belgesi” dün, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Abdülkadir Boşal tarafından sunuldu.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı’nın ortak projesi olan bağış programına KKTC’den de katılımın Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği aracılığıyla açıldığını belirten Feyzioğlu, “Biz de ailece katıldık. Kurbanımızı paylaşıyoruz, kardeşimizle yakınlaşıyoruz.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Abdülkadir Boşal ise konuşmasında, Büyükelçi Feyzioğlu’na kurban bağışından dolayı teşekkür etti.

Boşal, “Kurbanı paylaş, kardeşinle yakınlaş mottosuyla, Türkiye Diyanet Vakfı’mız ve Türkiye Devleti iş birliği ile dünyadaki fakirlere el uzatmak amacıyla, kurban paylaşıyoruz.” dedi.

Boşal, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na “bağış takdim belgesi” de sundu.

Konuşmaların ardından basın çalışanlarına programla ilgili bilgi de veren Boşal, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde her yıl düzenlenen program kapsamında Kuzey Kıbrıs’tan tüm cami görevlileri vasıtasıyla kurban bağışında bulunulabileceğini kaydetti.

