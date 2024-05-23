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Çocuk istismarına karşı örnek işbirliği

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Gazimağusa Belediyesi, çocuk dostu belediyeciliğe yönelik örnek bir adım attı ve Evrensel Çocuk Hakları Derneği ile iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, çocuk ihmalini ve istismarını önlemeye’’ ve farkındalık artırmaya yönelik çalışmalar yürütülecek

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Çocuk istismarına karşı örnek işbirliği
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Gazimağusa Belediyesi ile Evrensel Çocuk Hakları Derneği “çocuk ihmalini ve istismarını önlemeye’’ ilişkin iş birliği protokolü imzaladı.
1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla imzalanan protokolde,  Gazimağusa Belediyesi ve Evrensel Çocuk Hakları Derneği “çocuk ihmalini ve istismarını önlemeye’’ ve farkındalık artırmaya yönelik  çalışmalar yürütecek.
Protokol imza töreninde, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve Evrensel Çocuk Hakları Derneği Başkanı Laden Asilzade imza koydu.
Protokol kapsamında, en çok risk altında olan ergen kız ve erkek çocuklar ile ailelerinin ve toplulukların birçok konuda katılımcı, kapsayıcı ve koruyucu davranışlar ve uygulamalar hakkında bilgi birikimlerini artırmaya yönelik çalışmalar yürütülmesi amaçlanıyor.
Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, imzalanan protokol kapsamında yapılacak çalışmaların iş birliği içerisinde yürütülecek olmasının mutluluk verici olduğunu söyleyerek çalışmalara tam destek belirtti.
Gazimağusa şehrinde yaşanan bir eksikliğin bu sayede giderileceğini ve birçok kesime çeşitli alanlarda hizmet iletebilmenin gurur verici olduğunu dile getiren Uluçay, “Ümit ederiz ki çocuklarımız için en iyisini yapacağız.’’ dedi.
Evrensel Çocuk Hakları Derneği Başkanı Laden Asilzade de, çocuk dostu belediyeciliğin ülkede yeni bir algı olduğunu belirterek, Gazimağusa Belediyesi gibi büyük bir belediye ile çocuk dostu protokolü imzalanın büyük bir onur olduğunu ifade etti.
Asilzade, protokolle hedeflenenin çocukların kendileri ile alınacak kararlarda aktif rol oynamasının sağlanması, çocuk meclislerinin kurulması, çocuklara hakları odaklı çalışmaları öğretmek, eğitimler vermek, ebeveynlere ve bakım veren kişilere de bu eğitimleri vererek, lise çağındaki çocuklar ile akran zorbalığı üzerine çalışmalar yapmak, çocuk ihmali ve istismarının önlenmesi için önleyici ve bilgilendirici yazıların hazırlanması, toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi, belediye personelinin özellikle kent güvenliği konusunda istismara yönelik farkındalığın ve bilincin artırılması olduğunu açıkladı.
Asilzade, çocuklara karşı ihmal ve istismar olaylarında artış yaşanmadan, yolun başında farkındalığın geliştirilmesiyle çocukların daha kolay korunabileceğine dikkat çekti.
 
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