Dört günlük Kurban Bayramı pazar günü başlıyor. Hafta sonu ile birleşen bayram tatili, beş gün olacak.

Bayram tatili boyunca 24 saat kesintisiz halkın hizmetinde olacak Polis Genel Müdürlüğü, vatandaşlara, alkollü ve süratli araç kullanılmaması uyarısı yaptı, “Trafikte önceliğiniz, sürat yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak olsun” dedi.

Belediyeler de, her bayram olduğu gibi bu bayram da hizmetlerin aralıksız sürdürülebilmesi için tedbirlerini aldı.





-Bayram namazı

Bayram namazı ülke genelindeki tüm camilerde saat 06.10’da kılınacak.





-Kurbanlık fiyatları

Kurbanlık kuzu ortalama 13-17 bin TL arasında satışa sunulurken, dana ise 100-130 bin TL arasında alıcı buluyor.





-Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar halkla bayramlaşacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, bayramın birinci günü saat 10.00’da Cumhurbaşkanlığında halkla bayramlaşacak.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel de, bayramın birinci günü UBP Genel Merkezi’nde saat 09.30’da partililerle bir araya gelecek.





-Bayram süresince hava açık ve az bulutlu… Sıcaklık 38-41 derece dolaylarında

Bayramın birinci günü hava açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, diğer günler açık ve az bulutlu olacak. Bayram süresince sıcaklık iç kesimlerde 38-41, sahillerde 33-36 derece dolaylarında seyredecek.





-Polis, 24 saat kesintisiz halkın hizmetinde olacak

Polis Genel Müdürlüğü, bayram tatili boyunca 24 saat kesintisiz halkın hizmetinde olacak.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, hayatta vazgeçilmez bir önemi olan dini bayramların, toplumsal birlik ve beraberliğin güçlendiği, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği ve umutların canlandığı müstesna günlerden biri olduğu vurgulandı.

Hoşgörü, barış ve kardeşlik ortamının toplumun tüm kesimlerinde oluşmasının, sorunların çözümünde de etkili olacağı ifade edilen açıklamada, “Halkımızın Kurban Bayramı’nı, huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmesi için, Polis Genel Müdürlüğü olarak görev ve sorumluluklarımızın gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini almış bulunmaktayız” denildi.

Açıklamada, şikayet ve yardım taleplerini değerlendirmek üzere, her zaman olduğu gibi bayram tatili süresince de, “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Narkotik” ve diğer telefon hatları ile kesintisiz olarak 24 saat halkın hizmetinde olunacağı belirtildi.





-Yangın ve hırsızlığa karşı önlem uyarısı

Bayram tatilinin uzun olması nedeniyle ev ve işyerlerinde olası yangın ve hırsızlığa karşı önlem alınması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ev ve iş yerlerinizden ayrılırken güvenlik sistemlerinizi kontrol edip, varsa güvenlik kamerası sisteminin aktif ve çalışır durumda olduğundan emin olunuz ve kapı ile pencereleri mutlaka kilitleyiniz. Ayrıca elektrikle çalışan cihazları ve prizlerini de kontrol edip, yangına sebep olmayacak şekilde tedbirlerinizi alınız.”





-“Alkollü içki tesiri altında olduğunuz sürece araç kullanmayınız”

Bayram tatili süresince trafiğin yoğunlaşacağına dikkat çekilen açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:

“Kendinizin, sevdiklerinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için alkollü içki tesiri altında olduğunuz sürece araç kullanmayınız, gerekirse ulaşım hizmeti alınız.

Hayatımızın hiçbir zamanında elimizden bırakmadığımız ancak, sürüş esnasında dikkati dağıtarak trafik kazasına sebep olan cep telefonları ile ilgili bağlantımızı araç kullanırken tamamen kesmeliyiz.

Ağır yaralanmalı ve ciddi hasarlı trafik kazalarında, ‘emniyet kemerinin’ hayat kurtardığını unutmayınız.”

Emniyet Kemeri Yasası’nda belirtilen kurallara işaret edilen açıklamada, çocuk araç koltuğu bulunmayan motorlu araçlarda, 3 yaşından küçük çocukların taşınmasının yasak olduğu ifade edildi.

Boyları 135-150cm arasında olan çocukların, motorlu araçların arka koltuğunda oturup emniyet kemeri takması, boyları 135 cm’den kısa olan çocukların ise arka koltuğa monte edilecek çocuk araç koltuğunda emniyet kemeri takmasının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, “Boyları 150 cm’den kısa olan çocukların, motorlu araçların ön koltuğuna oturması yasaktır” denildi.





-“Süratli araç kullanmayın”

Motorlu araçlar içerisinde seyahat eden herkesin mutlaka emniyet kemeri takması gerektiği belirtilen açıklamada, “Süratli araç kullanmayınız. Trafikte önceliğiniz, sürat yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak olsun” vurgusu yapıldı.

Motosiklet tipi (motorlu üç tekerlerkli, motobisiklet ve ATV dahil) araçları kullanan sürücüler ve yolcuların, can güvenliklerini sağlamak amacıyla “koruyucu kask” takmasının zorunlu olduğu hatırlatılan açıklamada, halkın, Kurban Bayramı kutlandı, sağlıklı, huzurlu ve kazasız bir bayram geçirilmesi temenni edildi.



-Lefkoşa Türk Belediyesi… Açık Pazar cumartesi kurulacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), bayram tatili boyunca hizmetlerine devam edecek. Pazar günleri Merkez Lefkoşa’da kurulan Açık Pazar, bayramın ilk günü olan 16 Haziran Pazar günü yerine 15 Haziran Cumartesi günü kurulacak.

Bayram süresince Lefkoşa Fuar Alanı’nda bayram yeri kurulacak. Belediye Pazarı (Bandabuliya) bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü kapalı olacak. Bayramın dördüncü günü olan 19 Haziran Çarşamba günü ise yeniden yurttaşın hizmetinde olacak.





-Alo 185 Çözüm Hattı 24 saat devrede

Lefkoşalılar bayram tatili sürecinde tüm taleplerini 24 saat boyunca Alo 185 Çözüm Hattı’na bildirebilecek. Zabıta ekipleri bayram tatili süresince görevlerinin başında olacak ve rutin olarak gerçekleştirdikleri denetim ve kontrollerini de sürdürecek.

LTB Halk Sağlığı Şubesi ile acil durumlarda yardımcı olmak için LTB Yaşlılara Hizmet Birimi nöbetçi ekipleri de görev başında olacak. LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi de acil durumlarda özel gereksinimli bireylere yardımcı olmak için nöbetçi ekip bulunduracak.

Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda rutin bakım ve besleme hizmetleri verilmeye devam edecek, sokaktaki canlar için de su ve mama takviyeleri sürdürülecek.

LTB Temizlik Şubesi tarafından rutin olarak yapılan genel çöp toplama çalışması bayram süresince hiçbir gecikme ve aksaklık olmadan aynı şekilde devam edecek.



-Gazimağusa Belediyesi

Gazimağusa Belediyesi de, hizmetlerini sürdürmeye devam edecek. Arife günü de hizmette olacak Gazimağusa Belediye Mezbahası, kurban kesimi için bayram boyunca açık olacak.

Acil durumlar için bütün birimlerinde acil müdahale ekiplerini sürekli göreve hazır durumda bulunduracak Belediyeye, acil durumlarda 185 veya 0548 816 6002 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Bayram tatili boyunca evsel atık toplama hizmetlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan mevcut program aynen uygulanacak, sokakların genel temizliği bayramın birinci günü ve diğer günlerde ana caddelerde devam edecek.





-Kurban atıkları için ek hizmet

Kurban atıklarının toplanması için ek hizmet de verilecek. Evlerinde kurban kesecek vatandaşlar belediyenin 0548 816 6074 numaralı telefonunu arayarak, kurban atıklarının alınmasını talep edebilecek.

Kurban atıklarının çevre kirliliğine ve kokuya neden olmaması için konteynerlere ve çevreye atılmaması gerektiği vurgulandı. Büyük boy çöp poşetlerine konulması gereken kurban atıkları gezici ekipler tarafından hızla toplanarak kötü kokuya neden olmalarının önüne geçilecek.

Bayramın birinci ve ikinci günü kapalı olacak Belediye Açık Pazarı’nın toptancı hali, arife günü ile bayramın üçüncü ve dördüncü günü açık olacak. Sağlık Birimi de bayramın birinci günü hariç diğer günlerde ilaçlama faaliyetlerini sürdürecek.

Bayram tatili süresince, su hatlarında meydana gelecek patlak ve arızalar için Belediyenin Su İşleri Birimi’nin acil durumlarda kullandığı 0548 816 6030 numaralı telefon aranabilecek. Cenaze ve defin hizmetleri için ise 0548 816 6051 numaralı telefon 24 saat aranabilecek.



-Girne Belediyesi

Girne Belediyesi Birimleri de, bayramın birinci gününden itibaren tüm rutin hizmetlere devam edecek.

Vatandaşlar fatura ödemelerini, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası ve Girne Belediyesi Terminal Ofislerinde bulunan KIOSK cihazları aracılığıyla, ayrıca www.girnebelediyesi.com adresi üzerinden online olarak yapabilecek.

Bayram süresince trafik cezası yazılan vatandaşlar ise cezalarını, ceza makbuzu üzerinde yer alan QR kodu okutarak veya açık olan veznelerden ödeyebilecek.

Bayram tatili boyunca halka hizmet vermek için hazır durumda olacak birimler ve iletişim numaraları şöyle:

“Bayındırlık, İmar: 0542 852 21 18 / 0548 881 21 14, Temizlik İşleri: 0533 825 17 03 / 0533 841 38 39, Su İşleri: 0542 882 11 18 / 0542 882 21 18 / 0548 868 21 23 (su sayaç), Kanalizasyon İşleri: 0533 870 20 17 / 0533 846 20 17, Cenaze ve Defin İşleri: 0533 850 64 13 / 0533 840 52 20, Kent Güvenliği: 0533 826 25 47 / 0533 875 66 55, Sağlık İşleri: 0533 870 20 14 / 0533 850 54 65”

Vatandaşlar, verilen iletişim numaralarını ve ALO 185 ihbar hattını 7/24 kullanarak, acil durumlar ve ihtiyaç duyulan hizmetlerde destek alabilecek.



-Güzelyurt Belediyesi

Güzelyurt Belediyesi de, yol, sokak ve caddelerin temizlik hizmetlerine tatil süresince devam edecek. Merkezde ve köylerde bulunan konut ve işyerlerinin evsel atıkları normal program aksatılmadan ekipler tarafından kaldırılacak.

Kentin tüm bölgelerindeki şebekeye 24 saat kesintisiz verilen su normal programında devam edecek. Herhangi bir şebeke arızasına karşı oluşturulan nöbetçi ekip tatil süresince devrede olacak.

Tüm mezarlıklar bayram ziyaretleri için kontrol ve bakımdan geçirildi. Ayrıca tatil süresince mezarlıklarda görevli personel bulundurulup, hizmetlerin aksamadan verilmesi sağlanacak.

Merkez ve Cypfruvex Tartı bayramın birinci günü kapalı olacak. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günü ise, ihtiyaç olması durumunda Cypfruvex Tartı için 0533 834 9507 numaralı telefon taleplere cevap verecek.

Kesimhane bayramın birinci ve ikinci günü kurbanlık kesmek isteyenler için açık, üçüncü ve dördüncü gün kapalı olacak. Salhanede hayvan kabulü 20 Haziran Perşembe günü normal programına devam edecek. Açık Pazar arife günü olan cumartesi açık olacak.

Vatandaşların su faturası ödeme veya su sayacına su yüklemesi yapabilmesi için Güzelyurt Belediyesi Hizmet Binası cumartesi günü 09.00-13.00 saatleri arasında açık olacak. Ön ödemeli su sayacı bulunan vatandaşlar, ihtiyaç durumunda Kapalı Pazar, Kalkanlı ve Bostancı Şube önündeki paypoint noktalarından 24 saat su yüklemesi yapabilecek.

Tüm ihtiyaç ve talepler için 0548 829 3243, 0542 829 32 45 ve 0548 829 32 65 numaralı telefon hatları Kurban Bayramı süresince vatandaşlara hizmet verecek.



-İskele Belediyesi

İskele Belediyesi de, bayram süresince temizlik, defin ve su işlerinde kesintisiz hizmete devam edecek.

Vatandaşların kurbanlıklarını sağlıklı ortamda kesmelerine olanak sağlaması için İskele Belediye Mezbahası bayramının birinci ve ikinci günü olan pazar ve pazartesi 07.00-15.00 saatleri arasında açık olacak.

İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan Babutsa Büfe bayram sürecince 08.00-24.00 arasında açık, Piknik alanında bulunan İskele Belediyesi Piknik Restoran ise bayramın birinci günü kapalı, arife günü ve diğer bayram günleri 16.00-24.00 saatleri arasında açık olacak.





-Bayram Panayırı ve Lunapark 14-23 Haziran tarihleri arasında açık olacak

İskele Belediyesi Halk Plajı’nda 14 Haziran Cuma günü açılacak Bayram Panayırı da Lunaparkın açılış saatleri olan 14.00-24.00 saatleri arasında gezilebilecek. Bayram Panayırı 23 Haziran Pazar günü sona erecek.

İskele Belediyesi Zabıta Birimi, hem panayır yerinde devriye gezecek hem de bayram süresince on-call hizmet vermeye devam edecek. Çevre ve Sağlık Bölümü de, denetimlerini sürdürecek, ihbarlara yanıt verecek.

İskele Belediye Veznesi, arife günü olan cumartesi 09.00-12.00 saatleri arasında açık olacak.

İskele Belediyesi’ne bayram tatili süresince ulaşılabilecek telefon numaraları ise şöyle:

“Genel sorun: 0548 810 12 45, Ustabaşı/ Defin: 0548 810 11 05, Mezbaha: 0533 882 24 00, Su İşleri: 0548 810 11 09/ 0548 810 12 29, Temizlik: 0542 880 20 90, Çevre ve Sağlık İhbar Hattı: 0548 810 11 01.”

İskele’de acil durumlar için kullanılacak diğer numaralar ise şu şekilde:

“İskele Polis Müdürlüğü:371 23 33, İskele Sağlık Merkezi: 371 23 19”



-Lefke Belediyesi

Lefke Belediyesi, Kurban Bayramı süresince defin işlemleri ve çöp toplama işlerine rutin olarak devam edecek.

Su Birimi acil durumlarda çalışmaya ederken, Lefke ve Gemikonağı şubelerinde bulunan online ödeme cihazları da hizmet vermeyi sürdürecek. Bayram süresince salhane de kurban kesimleri için açık olacak.

Lefke Belediyesi’ne acil durumlarda ulaşılabilecek telefon numaraları şöyle:

“İdari İşler ve Temizlik Sorumlusu Turgay Ufuk: 0533 826 8347, Ustabaşı Murat Kadan: 0533 826 2126, Su Arıza Ahmet Timer: 0533 835 0845, Sağlık İşleri Sorumlusu Tarcan Bıkmaz: 0533 826 8345, Lefke Polis Müdürlüğü: 0392 728 7423”



-Ercan Havalimanı’nda bayram yoğunluğu… 10 günde 878 uçak

Ercan Havalimanı, Kurban Bayramı ve sonrasını kapsayan 10 günlük sürede özel uçaklar hariç, tarifeli, charter ve ek seferler de dahil olmak üzere 878 uçağa ve giriş-çıkış yapan binlerce yolcuya hizmet verecek.

14-23 Haziran tarihleri arasında 439 gelen, 439 da giden uçağa ev sahipliği yapacak Ercan Havalimanı’nda, en yoğun trafik 98 sefer ile bayramın ilk günü yaşanacak.